Por qué aparecen insectos en casa aunque uses repelentes y mantengas las ventanas cerradas

La presencia frecuente de cucarachas, hormigas, moscas u otros insectos no siempre se debe a que entren por puertas o ventanas. Los especialistas señalan que muchos nidos se encuentran en zonas ocultas de la vivienda, donde apenas se limpia.

Con la llegada del calor y el buen tiempo aumenta la presencia de insectos en los hogares. Cucarachas, hormigas, moscas y otros pequeños animales empiezan a aparecer con más frecuencia, incluso en viviendas donde se usan repelentes, trampas o remedios caseros.

Según explican los expertos en plagas, el problema no siempre está en que los insectos entren desde el exterior. En muchos casos, la causa se encuentra dentro de la propia vivienda, en nidos situados en zonas poco accesibles y difíciles de detectar a simple vista.

Por qué los insectos aparecen en casa aunque se usen repelentes

Durante los meses fríos, muchos insectos permanecen ocultos en el interior de nidos ubicados en huecos, grietas o espacios a los que no suele llegar la limpieza habitual. Cuando suben las temperaturas, salen en busca de alimento y empiezan a recorrer distintas estancias de la casa.

Por eso, no es lo mismo encontrar un insecto de forma puntual que verlos todos los días o con mucha frecuencia. En el primer caso, puede tratarse de una entrada accidental por una puerta o ventana abierta. En el segundo, los especialistas advierten de que podría haber uno o varios focos dentro del hogar.

Esta diferencia es importante, porque usar únicamente repelentes puede reducir la presencia visible de insectos durante un tiempo, pero no elimina el origen del problema. Si existe un nido, la plaga puede volver a aparecer al cabo de unos días.

Las zonas de la vivienda donde suelen esconderse los nidos de insectos

Los nidos suelen encontrarse en lugares pequeños, oscuros y poco transitados. Son espacios donde no se limpia con frecuencia y donde los insectos pueden refugiarse sin ser molestados.

Entre las zonas más habituales se encuentran las grietas de las paredes, los orificios del techo, la parte trasera de interruptores y enchufes, los huecos bajo baldosas o azulejos y algunos apliques o embellecedores con espacio en su interior.

También pueden aparecer en rincones ocultos de cocinas, baños, trasteros o zonas próximas a tuberías, especialmente si hay humedad o restos de comida. Estos puntos favorecen que los insectos encuentren refugio y alimento, dos factores que facilitan su reproducción.

Los expertos en control de plagas recomiendan prestar atención a los lugares por donde aparecen con más frecuencia. Si los insectos salen siempre desde la misma zona, es probable que el foco esté cerca.

Cómo actuar para eliminar los nidos y evitar nuevas plagas en verano

La primera medida consiste en localizar el origen de la presencia de insectos. Para ello, hay que inspeccionar los puntos menos visibles de la vivienda, especialmente en primavera y verano, cuando la actividad de estos animales aumenta.

Si se detecta un nido, debe eliminarse con seguridad y limpiar la zona en profundidad. En casos de infestación elevada o cuando se trate de cucarachas, avispas u otros insectos difíciles de controlar, lo recomendable es contactar con profesionales de control de plagas.

Cuando no se encuentra ningún nido, la prevención sigue siendo fundamental. La limpieza y desinfección de zonas poco accesibles reduce el riesgo de que los insectos se instalen y construyan nuevos refugios.

El olor de muchos productos de limpieza actúa además como repelente, según señalan los especialistas. Mantener una higiene frecuente en grietas, huecos, esquinas, enchufes, azulejos y zonas con humedad puede ayudar a mantener la vivienda libre de plagas durante los meses de más calor.