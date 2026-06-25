Cuándo hay que regar las plantas en verano para que no sufran estrés hídrico: este es el mejor momento

Regar a primera hora de la mañana ayuda a reducir la evaporación y permite que las plantas aprovechen mejor el agua durante los días de calor extremo. Las macetas, jardineras y cestas colgantes necesitan una atención especial.

La primera ola de calor del verano vuelve a poner a prueba jardines, terrazas y huertos domésticos. La AEMET activó un aviso especial por temperaturas muy altas desde el domingo 21 de junio, con una probabilidad muy alta y especial incidencia en varias zonas de la Península y Baleares. En este contexto, elegir bien la hora de riego puede marcar la diferencia entre una planta hidratada y otra sometida a estrés hídrico.

Por qué la primera hora de la mañana es mejor para regar las plantas

Los expertos en jardinería señalan que el mejor momento para regar las plantas en una ola de calor es a primera hora de la mañana, antes de que el sol caliente con fuerza. En ese tramo del día, el suelo está más fresco, se pierde menos agua por evaporación y las raíces pueden absorberla mejor.

La Royal Horticultural Society recomienda el riego temprano porque permite que las plantas usen el agua durante la jornada. También advierte de que regar en las horas centrales del día es menos eficaz, ya que buena parte del agua se evapora antes de llegar a las raíces.

El atardecer puede ser una segunda opción cuando no se ha podido regar por la mañana. Aun así, hay que evitar mojar hojas y tallos durante la noche, sobre todo en zonas húmedas, porque la humedad prolongada puede favorecer plagas y enfermedades fúngicas. La mejor opción es dirigir el agua directamente a la base de la planta.

El error de regar poco y muchas veces durante una ola de calor

Una práctica habitual durante los días de calor extremo es regar pequeñas cantidades varias veces al día. Sin embargo, los especialistas aconsejan riegos más profundos y menos frecuentes, siempre adaptados al tipo de planta y al estado del sustrato.

Cuando el agua penetra varios centímetros en la tierra, las raíces crecen hacia zonas más profundas y húmedas. Esto fortalece la planta y mejora su resistencia ante nuevos episodios de sequía o temperaturas elevadas. La RHS también recomienda regar con menos frecuencia, pero de forma más completa, para favorecer raíces más profundas.

Para saber si toca volver a regar, basta con comprobar la humedad de la tierra introduciendo un dedo unos centímetros en el sustrato. Si sigue húmedo, la planta puede esperar. Si está seco, necesita agua.

Cómo proteger macetas y conservar más humedad en terrazas y jardines

Las plantas en macetas, jardineras y cestas colgantes sufren más durante una ola de calor. Tienen menos tierra para retener agua y sus raíces se calientan con mayor rapidez. Por eso pueden necesitar riegos más frecuentes que las plantas situadas directamente en el suelo.

La Universidad de Minnesota recomienda regar lo antes posible por la mañana y usar sistemas que lleven el agua cerca de la superficie del suelo, como el riego por goteo o el riego manual bien dirigido.

Otra medida eficaz es aplicar acolchado o mantillo alrededor de las plantas. Corteza de pino, hojas secas, compost o restos vegetales ayudan a conservar la humedad y reducen el calentamiento del suelo. También puede ayudar agrupar macetas en zonas con sombra parcial durante las horas de más calor.

Durante una ola de calor no se trata solo de regar más, sino de hacerlo a la hora adecuada y con una técnica eficiente. La mañana sigue siendo el momento más recomendado, mientras que el riego en las horas centrales del día debe evitarse por su baja eficacia.