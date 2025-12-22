Cómo afectará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional a tu salario en 2026

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es un recargo sobre la base de cotización. Forma parte de la reforma de las pensiones y busca aumentar los ingresos del sistema ante el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom.

En 2025 este recargo se sitúa en el 0,80 por ciento, pero en 2026 pasará al 0,90 por ciento. Es solo una décima más, pero se aplica todos los meses sobre la base de cotización. ¿Cuánto puede suponer para ti ese cambio junto con la cuota de solidaridad y la subida de la base máxima?

El reparto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional depende del tipo de trabajador. En quienes cotizan por cuenta ajena, la empresa asume la mayor parte del recargo y el trabajador solo una parte menor en su nómina, mientras que las personas autónomas deben soportar el porcentaje completo sobre su propia base de cotización. Así quedará distribuido el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026:

Trabajadores por cuenta ajena: la empresa aportará un 0,75 por ciento y el trabajador un 0,15 por ciento sobre la base de cotización.

Personas autónomas: contribuirán con el 0,90 por ciento íntegro sobre su base de cotización.

Calendario de subidas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta 2032

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional no es una medida aislada. Entró en vigor en 2023 para sustituir al anterior Factor de Sostenibilidad y se ha diseñado como un recargo que crece de forma gradual para ajustar los ingresos y gastos del sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica.

Desde su puesta en marcha, el porcentaje ha ido aumentando: comenzó en 2023 con un 0,60 por ciento, subió en 2024 al 0,70 por ciento y en 2025 se ha fijado en el 0,80 por ciento. La subida hasta el 0,90 por ciento en 2026 continúa esta senda de incrementos, que seguirá hasta alcanzar el 1,20 por ciento en 2032, año en el que se estabilizaría. Los principales hitos del calendario del Mecanismo de Equidad Intergeneracional pueden resumirse así:

Año Porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional 2023 0,60 % 2024 0,70 % 2025 0,80 % 2026 0,90 % 2032 1,20 %

Cuota de solidaridad y base máxima de cotización para sueldos altos

La reforma incorpora también la cuota de solidaridad, dirigida a quienes tienen salarios que superan la base máxima de cotización. La intención es que las rentas más altas aporten algo más al sistema y se refuerce la sostenibilidad de la Seguridad Social.

En 2025 la base máxima de cotización provisional se sitúa en 5.101,20 euros mensuales, equivalentes a 61.214,40 euros al año. Sobre lo que supere esa cifra se aplica la cuota de solidaridad: hasta un 10 por ciento adicional se paga un 1,15 por ciento, entre un 10 por ciento y un 50 por ciento se aplica un 1,25 por ciento y, cuando el salario supera en más de un 50 por ciento la base máxima, el recargo llega al 1,46 por ciento.

Esta cuota de solidaridad se aplica únicamente a trabajadores por cuenta ajena con salarios por encima de la base máxima, mientras que las personas incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no la pagan. Por tanto, a partir de 2026 quienes tengan sueldos elev