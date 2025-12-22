Compartir el premio del Gordo de Navidad parece fácil pero esta advertencia lo cambia todo

Ganar en la Lotería de Navidad suena a plan perfecto, hasta que aparece el capítulo Hacienda. La alegría del premio puede torcerse si repartes dinero sin fijarte en los detalles. El asesor financiero Javier Avial lo ha explicado en un vídeo de TikTok con una advertencia clara: cuidado con las donaciones encubiertas. Arranca preguntando “¿Cuánto se queda Hacienda si me toca la lotería?” y no tarda en responder.

Según detalla, no te quitan por todo el premio, solo por lo que excede el mínimo exento, y esa parte paga un 20% fijo. Además, al cobrar ya te aplican el descuento y luego en la declaración solo se informa del premio, nada de volver a pasar por caja.

¿Cuánto se queda Hacienda del premio y cuándo se paga?

Avial pone orden con una idea clave: Hacienda no se queda por todo el premio, sino “solo por la parte que supera el mínimo exento, que cada año se actualiza. Así que consúltalo”. Lo que excede de esa cifra tributa con un tipo fijo del 20% y, para más tranquilidad, se descuenta al recoger el premio.

Resumen rápido del cobro del premio según Avial:

Concepto Qué pasa Porcentaje o acción Momento Mínimo exento No tributa; se actualiza cada año “Así que consúltalo” Antes de repartir dinero Parte que supera el exento Tributa 20% fijo Descuento al cobrar Declaración de la renta No se paga de nuevo por el premio; solo se informa Comunicación Posteriormente

El mínimo exento es la parte del premio que no paga impuestos y, a partir de ahí, entra el 20% que ya viene descontado al cobrar. Por tanto, en la renta no vuelves a pagar por ese premio; únicamente se informa, tal y como remarca el asesor.

¿Cómo repartir el premio sin que lo consideren donación?

Repartir dinero puede parecer lo más normal del mundo, pero si una persona no aparecía como jugadora del décimo, Hacienda puede considerarlo donación, con su propio impuesto. Para evitar líos (y sustos), Avial deja un puñado de recomendaciones muy aterrizadas.

No corras al banco con todo el mundo si es un premio grande; mejor pide cita y habla con tu gestor.

Si el décimo es compartido, haz “un papel firmado donde se vea quién pone cuánto” para evitar luego problemas con las donaciones.

Mucho cuidado con dar dinero a alguien que no aparecía como jugador: puede considerarse donación y tener su propio impuesto.

No inviertas a lo loco; lo importante es “pagar deudas importantes primero y luego asesorarte antes de meterte en hipotecas, negocios o chollos”.

La idea es sencilla: documentar quién participó y con qué importe, moverse con cita en el banco y priorizar deudas antes de meterse en aventuras financieras. Como remate, Avial recuerda que “Hacienda se queda su parte desde el primer momento, así que tu trabajo básicamente es cuidar bien lo que sí te llega al bolsillo”.