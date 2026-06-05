Confirmado por Hacienda: la multa que puede caer por presentar tarde la declaración de la Renta aunque salga a devolver

A la declaración de la Renta le pasa como a muchas gestiones: parece que queda margen hasta que el calendario empieza a apretar. En 2026, la campaña comenzó oficialmente el 8 de abril. Desde ese día, los contribuyentes pudieron obtener el borrador y los datos fiscales por medios telemáticos, es decir, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

También desde ese momento se pudo cumplimentar y presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, desde el 29 de abril se puede pedir cita para hacerla por teléfono. La fecha clave es clara: el último día para presentar la declaración de la Renta es el 30 de junio de 2026.

¿Cuál es el último día para presentar la declaración de la Renta en 2026?

El plazo termina el 30 de junio de 2026. Ese es el día que deben tener marcado quienes están obligados a presentar la declaración, porque pasarse de fecha puede salir caro. Y cuando Hacienda entra en modo calendario, ya se sabe: la broma no suele ser precisamente barata.

La declaración puede tramitarse por medios telemáticos desde el 8 de abril de 2026, cuando se abrió la campaña y se pudo acceder al borrador y a los datos fiscales. Por otro lado, desde el 29 de abril de 2026 está disponible la opción de pedir cita para hacer la declaración por teléfono.

También pueden presentarla quienes no estén obligados, siempre que entiendan que les beneficia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el resultado sale a devolver, aunque el dato importante aquí sigue siendo el mismo: el 30 de junio de 2026 es la fecha límite.

¿Qué multas hay por presentar tarde la declaración de la Renta?

Las consecuencias dependen de dos factores clave: si la declaración sale a devolver o a pagar, y si Hacienda ya ha reclamado al contribuyente. Dicho en sencillo, no es lo mismo llegar tarde por iniciativa propia que esperar a que llegue el toque de atención oficial.

Estos son los principales supuestos sancionables recogidos en la información facilitada:

Situación Qué ocurre Sale a devolver y no se entrega en plazo El contribuyente no recibirá el dinero que le corresponde por devolución. Si presenta fuera de plazo, la multa será de 200 euros. Antes del requerimiento de la Agencia Tributaria, puede reducirse un 50%, por lo que quedaría en 100 euros. Si no se recurre y se acepta la multa, puede aplicarse una reducción adicional y el pago quedaría en 70 euros. Sale a pagar y se entrega antes de la reclamación Hay que añadir un recargo al resultado de la declaración. Durante los 3 meses posteriores al plazo, el recargo es del 5% de la cantidad a ingresar. Entre 3 meses y un día y 6 meses, sube al 10%. Entre 6 meses y un día y 12 meses, pasa al 15%. A partir de un año, el recargo es del 20% y se añaden intereses de demora del 3,75%. Sale a pagar y ya se ha recibido la reclamación Se abre un proceso de infracción. Si la base no supera los 3.000 euros, se considera infracción leve. También puede ser leve si supera esa cifra pero Hacienda entiende que no hubo ocultación intencionada. En ese caso, la sanción será del 50% sobre la cantidad que correspondía pagar. Si hay ocultación, la infracción es grave y la multa va del 50% al 100%. Si Hacienda detecta fraude o no se ha pagado un 50% de lo debido, la infracción es muy grave y la sanción va del 100% al 150%.

En el caso de las declaraciones que salen a pagar, también se puede fraccionar el ingreso de la declaración. Esto quiere decir que el pago puede dividirse, una opción útil cuando el resultado no llega precisamente como una buena noticia para la cuenta corriente.

¿Qué pasa si la Renta sale a devolver y se presenta fuera de plazo?

Si la declaración sale a devolver y no se presenta dentro del plazo, el primer perjudicado es el propio contribuyente. Básicamente, no recibe el dinero que le corresponde por devolución de Hacienda mientras no entregue la declaración.

Además, si se presenta fuera de plazo, la multa asciende a 200 euros. No obstante, antes de que llegue un requerimiento de la Agencia Tributaria, esa sanción puede reducirse un 50%, quedando en 100 euros.

Después, si el contribuyente no recurre y acepta la multa, se aplica una reducción adicional sobre la base de esos 100 euros. En ese caso, el pago final sería de 70 euros. Vamos, que llegar tarde sigue teniendo coste, aunque se rebaje el susto.

¿Qué ocurre si la declaración sale a pagar y se entrega tarde?

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega antes de que Hacienda reclame, el contribuyente debe sumar un recargo al resultado inicial. Ese recargo aumenta cuanto más tiempo pasa desde el final del plazo.

Durante los 3 meses posteriores al cierre de la campaña, el recargo es del 5% de la cantidad original a ingresar, sin intereses de demora. Entre 3 meses y un día y 6 meses, sube al 10%, también sin intereses. Entre 6 meses y un día y 12 meses, pasa al 15%, igualmente sin intereses.

A partir de un año de retraso, el recargo asciende al 20%. En ese caso, además, se añaden intereses de demora del 3,75%. Por tanto, cuanto más se retrasa la presentación, más se estira la factura.

¿Cuándo puede convertirse en infracción grave o muy grave?

Si la declaración sale a pagar y el contribuyente ya ha recibido una reclamación, la situación cambia. En ese momento se abre un proceso de infracción, es decir, un procedimiento en el que Hacienda analiza el incumplimiento y calcula la sanción correspondiente.

Si la base de la sanción no supera los 3.000 euros, se considera una infracción leve. La base de la sanción es, explicado sin rodeos, la cantidad sobre la que se calcula la multa. También se considera leve cuando la cifra supera los 3.000 euros pero Hacienda entiende que no hubo ocultación intencionada de información fiscal.

En esos casos, la sanción será del 50% sobre la cantidad que tocaba pagar inicialmente. Si Hacienda considera que sí hubo ocultación, la infracción pasa a ser grave y la multa oscila entre el 50% y el 100% de lo que correspondía pagar.

El caso se considera muy grave si Hacienda detecta fraude o si no se ha pagado un 50% de lo que correspondía. Ahí la sanción sube con ganas: entre el 100% y el 150% de lo que se debía pagar.

Cómo evitar sanciones con la declaración de la Renta 2026

La forma más directa de evitar problemas es presentar la declaración antes del 30 de junio de 2026. Parece obvio, sí, pero en trámites administrativos lo obvio suele ser justo lo que evita disgustos. Para organizarse sin acabar corriendo a última hora, conviene tener presentes estos pasos:

Revisar el borrador y los datos fiscales disponibles desde el 8 de abril de 2026 en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Elegir la forma de presentación: por medios telemáticos o mediante cita telefónica, disponible desde el 29 de abril de 2026. Comprobar si la declaración sale a devolver o a pagar antes de dejar pasar el plazo. Si sale a pagar, valorar el fraccionamiento del ingreso de la declaración. Presentarla, como máximo, el 30 de junio de 2026.

En consecuencia, la clave está en no esperar al último empujón del calendario. Presentar a tiempo evita multas de 200 euros en declaraciones a devolver y recargos o sanciones mucho más serias cuando el resultado sale a pagar.