CaixaBank, BBVA, Santander y otros bancos podrían adelantar el paro de junio varios días respecto al calendario oficial de 2026

El SEPE mantiene para junio de 2026 su calendario habitual de pago del paro, con el día 10 como fecha oficial de referencia. Aun así, algunos bancos podrán adelantar el ingreso entre el 6 y el 9 de junio.

El cobro del paro vuelve a ser una de las fechas más esperadas por las personas desempleadas. En junio de 2026, la prestación se abonará siguiendo el sistema habitual del Servicio Público de Empleo Estatal: el pago se realiza a mes vencido, por lo que en este mes se cobra la prestación correspondiente a mayo.

El SEPE pagará el paro en junio siguiendo su calendario oficial habitual

La fecha marcada como referencia es el 10 de junio de 2026. Ese día es el previsto para que el SEPE realice el ingreso de las prestaciones por desempleo, aunque el dinero puede llegar antes o después según la entidad bancaria.

En cualquier caso, el plazo habitual se mantiene entre el 10 y el 15 de junio. Esto quiere decir que, si la prestación no aparece exactamente el día 10, no tiene por qué haber un problema. Vaya, que conviene no alarmarse antes de tiempo.

Además, si la fecha oficial coincidiera con un fin de semana o festivo, el ingreso pasaría al siguiente día hábil. En junio de 2026, el calendario sigue el patrón ordinario previsto por el SEPE.

Bancos que pueden adelantar el cobro del paro en junio de 2026

La diferencia entre cobrar antes o esperar al calendario oficial no depende tanto del SEPE como de cada banco. Algunas entidades adelantan el dinero a sus clientes para que puedan disponer antes de la prestación. Las fechas y bancos más habituales quedan así:

Pago oficial del SEPE: 10 de junio de 2026. Plazo habitual: del 10 al 15 de junio. Cobro anticipado: entre el 6 y el 9 de junio en entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING, Bankinter, Banco Sabadell, Abanca y Openbank.

Por lo tanto, quienes tengan la prestación domiciliada en uno de estos bancos podrían ver el ingreso varios días antes. No obstante, la fecha exacta puede variar ligeramente en función de la política interna de cada entidad.

Qué hacer si todavía no aparece el ingreso del paro en la cuenta

¿Y si llega el día previsto y el dinero no está en la cuenta? Lo primero es comprobar si todavía se está dentro del plazo habitual. Hasta el 15 de junio, el ingreso puede producirse sin que exista necesariamente una incidencia.

También conviene revisar los movimientos recientes en la banca online y comprobar si el banco ha comunicado algún retraso puntual. Si ya ha pasado el día 15, lo recomendable es contactar primero con la entidad bancaria.

Si el banco no detecta ningún problema, el siguiente paso será consultar con el SEPE para verificar el estado del pago. De hecho, también es importante confirmar que la cuenta bancaria registrada sigue activa y que no hay errores en los datos.