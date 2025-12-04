La Seguridad Social ofrece un simulador que revela la pensión aproximada que recibirás según tus cotizaciones

Este simulador de la Seguridad Social permite estimar la pensión contributiva de incapacidad permanente y jubilación con tus datos reales, de forma gratuita y segura.

Conocer la cuantía aproximada de tu futura pensión es sencillo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ofrece un simulador oficial que toma tus cotizaciones, las extrapola hasta la edad de jubilación que elijas y genera un PDF con el resultado en pocos minutos.

Quién puede usar y modalidades de acceso y representación electrónica del simulador del INSS

Está dirigido a cualquier persona que desee calcular su pensión contributiva, ya sea de jubilación o de incapacidad permanente. Se puede usar en nombre propio, mediante representación o con un apoderamiento electrónico inscrito en el Registro de Apoderamientos de la Seguridad Social. ¿Quieres hacerlo por ti o necesitas que te represente alguien de confianza? Ambas opciones están contempladas.

Cómo acceder al simulador oficial del INSS para calcular tu pensión con tus cotizaciones reales

El acceso se realiza desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social, dentro del apartado Trabajo. Después, basta con elegir “Simular tu jubilación” o “Simulador de pensiones” e identificarte con Cl@ve, DNIe o certificado digital. A continuación, la aplicación pedirá información básica para afinar la estimación.

Pasos a seguir, de forma simple y sin rodeos:

Entra en la Sede Electrónica y ve a “Trabajo”.

Pulsa “Simular tu jubilación” o “Simulador de pensiones”.

Identifícate con Cl@ve, DNIe o certificado digital.

Rellena periodos de cotización y régimen de afiliación.

Indica cambios de base y periodos de desempleo, si procede.

Con esto, el sistema extrae automáticamente tus bases de cotización y permite ajustar variables para visualizar distintos escenarios de cotización futura. En un momento tendrás un PDF con la estimación.

Qué datos necesitas y qué escenarios puedes simular para planificar tu incapacidad o jubilación

El simulador no solo muestra cuantías aproximadas. También ayuda a entender cómo pueden evolucionar tus prestaciones según tu carrera laboral. Permite ver la pensión de jubilación en fechas distintas, como anticipada, ordinaria o demorada; contempla cambios de régimen (autónomo o por cuenta ajena) y tiene en cuenta periodos de desempleo, incluidos paros parciales. Además, puedes ajustar bases hipotéticas para valorar incrementos.

Antes de decidir, conviene revisar de un vistazo qué ofrece cada apartado del simulador:

Escenario o apartado del simulador Qué te permite conocer con tus datos Jubilación anticipada, ordinaria o demorada Estimar la pensión en distintas fechas de acceso Cambio de régimen de afiliación Ver cotizaciones futuras si pasas a autónomo o asalariado Periodos de desempleo y paros parciales Integrar esas etapas en el cálculo de la prestación Ajuste de bases de cotización hipotéticas Valorar cómo subiría la pensión al modificar la base Generación de PDF final con la estimación Descargar un documento con la información personalizada

¿Te preguntas cuánto variará tu pensión si sigues cotizando hasta los 66 años? ¿Y qué efecto tendría llevar tu base a la máxima como autónomo? Con esta herramienta gratuita, segura y personalizada podrás contrastar esas decisiones y planificar con más tranquilidad. En consecuencia, contarás con una referencia clara para tu incapacidad permanente o tu jubilación, sin perderte en trámites.