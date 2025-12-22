La AEMET pone en alerta a España por nieve, lluvias y fuerte oleaje en pleno inicio de la semana navideña

Lunes de Lotería con ambiente invernal y un martes que mantiene la inestabilidad en varias zonas. España vive el día del Sorteo de Navidad con un tiempo plenamente invernal. La Aemet mantiene hoy lunes avisos por nieve, frío y mala mar en buena parte del norte y nordeste peninsular, además de un temporal costero más severo en Galicia, y mañana martes los avisos se concentrarán en nevadas en el interior oriental y en el Estrecho y Melilla por lluvia y oleaje.

Qué avisa Aemet para hoy lunes 22 de diciembre de 2025

Durante esta jornada se combina cielo muy nuboso con precipitaciones en las fachadas atlánticas y el oeste peninsular y un frente mediterráneo que deja lluvia en Baleares y en la costa norte de Cataluña.

En el mar, el episodio más delicado se vive en Galicia, donde gran parte de la costa está en aviso naranja por fenómenos costeros, con olas que pueden alcanzar alrededor de seis metros. En el resto del Cantábrico y en Melilla los avisos son amarillos por mala mar.

En tierra, la nieve vuelve a ser protagonista en los sistemas montañosos del norte. Aemet mantiene avisos amarillos por nevadas en al menos diez provincias del norte y nordeste, entre ellas Asturias, Cantabria, Burgos, León, Segovia, Soria, Lugo, Girona, Lleida y Barcelona, además de zonas de montaña de Huesca. En muchas de estas áreas se esperan acumulaciones de entre cinco y quince centímetros de nieve en veinticuatro horas, sobre todo en la Cordillera Cantábrica, la Ibérica y el Pirineo.

La cota de nieve se sitúa en general entre ochocientos y mil metros, con tendencia a subir algo por el oeste hasta situarse cerca de los mil o mil doscientos metros en el norte y entre mil doscientos y mil quinientos en el resto. En Pirineos la cota puede quedar incluso por debajo de los mil metros, favoreciendo que la nieve aparezca en valles altos.

El ambiente es claramente frío. Las mínimas bajan en el este peninsular y en Baleares y se mantienen muy bajas en el interior, con heladas débiles o moderadas en amplias zonas de meseta y más intensas en montañas del Pirineo. Entre los valores más fríos previstos destacan alrededor de cinco grados bajo cero en provincias como Teruel y unos dos grados bajo cero en capitales como Ávila, Burgos o Pamplona.

El viento sopla del oeste y noroeste en la Península y Baleares, moderado en general y fuerte en tramos del litoral cantábrico, donde se esperan rachas muy fuertes. También pueden darse rachas intensas en el sur peninsular, Golfo de Valencia y Baleares. En Canarias domina el alisio, con intervalos nubosos y algunas lluvias en el norte de las islas de mayor relieve.

Cómo vendrá el tiempo mañana martes

La inestabilidad continuará mañana en buena parte del país. La Aemet prevé que las lluvias sigan afectando al Cantábrico, Galicia y el noreste de Cataluña, y que se extiendan también al suroeste peninsular, con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta desde Extremadura hacia el sur de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla. En estas zonas las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta veinticinco litros por metro cuadrado en doce horas, con posibilidad de superar los treinta en el entorno del Estrecho.

En cuanto a avisos, el martes se espera una situación algo más acotada. Solo permanecerán en alerta amarilla por nevadas las provincias de Teruel, Zaragoza, Cuenca y Guadalajara, donde se prevén unos pocos centímetros de nieve por encima de unos novecientos metros. Melilla seguirá en aviso amarillo por oleaje, con olas en torno a tres metros. Las temperaturas mínimas tenderán a subir, sobre todo en el suroeste, aunque el ambiente seguirá frío en el nordeste y en las zonas de montaña, todavía con heladas.

Lo que puede pasar en Nochebuena y Navidad de este años 2025, según la AEMET

Mirando a los próximos días, los modelos de la AEMET apuntan a una semana navideña invernal, con ambiente frío y nuevos frentes atravesando el norte. En la jornada de Nochebuena se esperan lluvias en el centro de la vertiente cantábrica y chubascos débiles en la costa mediterránea andaluza, Cataluña y Baleares, donde en puntos del norte de Mallorca y el centro de Cataluña podrían acumularse hasta unos veinte litros por metro cuadrado. El día de Navidad seguirían las precipitaciones irregulares en la mitad norte y en algunos tramos del litoral, con especial atención al sur de Valencia y norte de Alicante por posibles acumulados superiores a quince litros.

Consejos si vas a viajar o acercarte a la costa

Con este panorama, quienes vayan a desplazarse por carretera, sobre todo por la meseta norte, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y el Pirineo, deberían prever posibles tramos con nieve o hielo y consultar el estado de las vías antes de salir, además de llevar cadenas o neumáticos de invierno en recorridos por alta montaña. En la costa de Galicia y el Cantábrico, así como en Melilla, conviene mantenerse alejado de rompientes, espigones y paseos marítimos mientras duren los avisos por oleaje.

El episodio no es excepcional para estas fechas, pero sí claramente invernal. Aemet recuerda que hablamos de avisos de nivel amarillo y naranja, lo que implica riesgo para algunas actividades, especialmente en carretera y en zonas litorales, por lo que la recomendación es seguir la evolución de los boletines oficiales en las próximas horas.