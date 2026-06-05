Estas son las becas de Fundación Carolina para formarse en julio y agosto de 2026: últimos días para la solicitud

La Fundación Carolina lanza una nueva convocatoria de becas para estudiantes, docentes y personal investigador que quieran participar en sus Cursos de Verano 2026. Las solicitudes deberán formalizarse antes del 15 de junio a través de su plataforma oficial.

La nueva edición refuerza el compromiso de la institución con el Espacio Iberoamericano de Conocimiento, en un momento marcado por transformaciones tecnológicas, tensiones geopolíticas y nuevos retos para la cooperación.

Fundación Carolina convoca becas para tres Cursos de Verano en 2026

La Fundación Carolina ha abierto una nueva convocatoria de becas dirigida a personas interesadas en participar en alguno de los tres Cursos de Verano previstos para 2026. La oferta formativa se celebrará en Ponteareas, San Lorenzo del Escorial y Santander, con programas centrados en la internacionalización universitaria, la cooperación feminista y la agenda digital euro-latinoamericana.

¿Quién puede apuntarse? La convocatoria está pensada para perfiles académicos, investigadores y profesionales vinculados a la cooperación, las relaciones internacionales, la gestión pública o el análisis de los grandes desafíos actuales. Vamos, una oportunidad para quienes buscan ampliar conocimientos y participar en espacios de debate especializados.

Estos encuentros se presentan como espacios estratégicos para el intercambio de ideas, la defensa de los valores democráticos y la cooperación en el ámbito iberoamericano.

Fechas, lugares y perfiles de los Cursos de Verano de Fundación Carolina

La oferta formativa de esta edición se organiza en tres programas, cada uno con fechas, sede y destinatarios concretos. La Fundación Carolina plantea estos cursos como una vía para abordar debates de actualidad desde una perspectiva académica, política y social.

Fechas Lugar Temáticas principales A quién va dirigido 6, 7 y 8 de julio de 2026 Ponteareas, Pontevedra Internacionalización universitaria, captación de talento, ciencia abierta y science for policy Estudiantes universitarios, profesores e investigadores 1, 2 y 3 de julio de 2026 San Lorenzo del Escorial, Madrid Derechos, representación, recursos, alianzas, liderazgo de mujeres, cuidados e innovación digital Profesionales de cooperación, estudiantes de relaciones internacionales y especialistas en igualdad 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2026 Santander, Cantabria Digitalización, IA e impacto socioeconómico, ambiental y geopolítico Estudiantes, politólogos, profesionales, técnicos de organismos internacionales y público interesado

Como se puede ver, cada curso responde a un ámbito diferente, aunque todos comparten un mismo objetivo: generar reflexión y cooperación ante los cambios que afectan a Europa, América Latina y el espacio iberoamericano.

Cómo solicitar las becas de Fundación Carolina antes del 15 de junio

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con los requisitos específicos del perfil académico de cada programa y presentar la solicitud mediante la plataforma oficial de la Fundación Carolina antes del 15 de junio. Para no perderse en el proceso, conviene tener claras estas claves:

Elegir uno de los tres Cursos de Verano disponibles.

Revisar que el perfil académico encaja con el programa seleccionado.

Formalizar la solicitud en la plataforma oficial de Fundación Carolina.

Presentar la candidatura antes del 15 de junio.

Por tanto, quienes estén interesados en internacionalización universitaria, cooperación feminista, igualdad, relaciones internacionales, digitalización o inteligencia artificial tienen en esta convocatoria una vía para participar en espacios especializados de formación y debate.

La convocatoria se dirige especialmente a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales que buscan participar en redes de conocimiento y cooperación. ¿El punto clave? El plazo de solicitud ya está marcado, por lo que la fecha del 15 de junio es la referencia que no se debe pasar por alto.