Costco confirma su llegada a Valencia y ya se conoce cuándo abrirá sus puertas

El nuevo hipermercado se levantará en Paterna, junto a la CV-35, entre Kinépolis y Verdecora. La compañía prevé abrirlo a finales de 2027 y generar alrededor de 250 empleos directos.

Costco aterriza por fin en Valencia. La cadena estadounidense de hipermercados ya ha iniciado las obras del que será su primer establecimiento en la provincia, una apertura llamada a convertirse en uno de los grandes movimientos comerciales del área metropolitana en los próximos años, al igual que el pulmón verde que tiene la capital pensado.

El proyecto se ubicará en Paterna, en el antiguo solar de una empresa situado entre Kinépolis y Verdecora, junto a la CV-35. La parcela pertenece a Paterna Empresarial, propietaria del suelo donde se construirá el nuevo centro.

Dónde estará el nuevo Costco de Valencia y qué zona ocupará en Paterna

El futuro Costco valenciano estará en una de las zonas comerciales mejor conectadas de Paterna. Su ubicación, junto a la CV-35, facilitará el acceso desde distintos puntos del área metropolitana y lo situará cerca de otros espacios comerciales ya conocidos por los vecinos.

La Generalitat Valenciana ha confirmado el avance del proyecto tras una reunión de trabajo en la que participaron el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, representantes de Costco Wholesale y responsables de Paterna Empresarial.

Durante este encuentro, el jefe del Consell conoció el estado de las obras de urbanización y los detalles del proyecto comercial que la multinacional desarrollará junto a Heron City.

Cuándo abrirá Costco Valencia y cuántos empleos directos generará el proyecto

La apertura del nuevo establecimiento está prevista para finales de 2027. Aunque todavía queda camino por delante, las obras ya están en marcha, por lo que el proyecto entra en una fase clave para hacer realidad la llegada de Costco a Valencia.

Según las previsiones trasladadas por la compañía, el centro generará alrededor de 250 puestos de trabajo directos. Esto lo convierte en una de las aperturas comerciales más destacadas previstas en el entorno de Valencia.

¿Será una tienda como cualquier otro supermercado? No exactamente. Ahí está una de las claves de Costco: su modelo de compra funciona de una forma distinta a la habitual.

Cómo funcionará la compra en Costco y por qué será diferente al supermercado tradicional

Costco trabaja con un sistema basado en socios. Para comprar en sus tiendas es necesario hacerse miembro y pagar una cuota anual. A cambio, los clientes pueden acceder a descuentos y precios más bajos en productos que suelen venderse en formatos grandes o en packs.

Entre sus secciones destacan alimentación, electrónica, hogar y neumáticos. Es decir, un formato amplio que combina productos de consumo diario con artículos para la casa y otros servicios.

Por tanto, la llegada de Costco a Paterna no solo supone una nueva apertura comercial, sino también la entrada en Valencia de un modelo de hipermercado poco habitual en el mercado español.