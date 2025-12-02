La Seguridad Social advierte de la rebaja que sufrirán las nóminas en 2026 por la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) subirá en 2026 hasta el 0,90% de la base de cotización, con un 0,15% a cargo del trabajador. El recargo, vigente desde 2023, seguirá muchos años: hasta 2050.

Desde el primer mes de 2026, los trabajadores por cuenta ajena verán una nómina distinta a la de 2025 por decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Cuánto te van a descontar? Dependerá de tu base de cotización y del reparto empresa‑trabajador.

Cómo afectará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional a tu nómina en 2026

En 2026, el MEI será del 0,90% sobre la base de cotización. De ese porcentaje, el 0,15% lo paga el trabajador. Para quienes tienen salarios más altos, el ajuste puede restar hasta 95 euros al año; para una base anual de 28.000 euros, la reducción estimada es de unos 42 euros anuales. ¿Parece poco? Suma año tras año y verás el efecto.

En 2023, cuando comenzó a aplicarse, el coste fue de 0,6% (0,1% trabajador y 0,5% empresa) y se tradujo aproximadamente en 12 euros al mes para una base reguladora media y 6 euros al mes para un salario mileurista (1 euro lo soportó el trabajador y 5 euros la empresa).

Para no perderse, estas son las claves básicas del MEI y por qué se aplica desde 2023:

Se aplica en nómina desde el 1 de enero de 2023.

Lo abonan trabajadores por cuenta ajena y sus empresas; también afecta a autónomos.

Su objetivo es equilibrar generaciones y reforzar la sostenibilidad de las pensiones.

Responde al envejecimiento y jubilación del baby boom (nacidos entre los 60 y 70).

No es exclusivo de España: existe también en países como Suecia, Francia o Portugal.

La recaudación estimada hasta 2050 asciende a unos 130.000 millones de euros.

En consecuencia, no es un ajuste puntual ni de un solo ejercicio: continuará durante décadas para sostener el sistema.

Calendario del MEI hasta 2050 y reparto de la cotización entre empresa y trabajador

La subida es paulatina hasta 2029, cuando el MEI se estabilizará en el 1,2%. A partir de 2030 y hasta 2050, se mantiene ese mismo nivel. Así se reparte:

Año Tipo de cotización MEI Reparto empresa/trabajador Efecto orientativo aportado 2023 0,6% sobre base de contingencias comunes Empresa 0,5% / Trabajador 0,1% ~12 €/mes base media; ~6 €/mes mileurista (1 € trabajador / 5 € empresa) 2026 0,90% sobre la base de cotización Trabajador 0,15% (el resto corresponde a la empresa) Hasta -95 €/año en salarios altos; -42 €/año con base 28.000 € 2029 1,2% Empresa 1% / Trabajador 0,2% — 2030–2050 1,2% Empresa 1% / Trabajador 0,2% Se mantiene igual todo el periodo

Como ves, la tendencia es clara: leve aumento hasta 2029 y mantenimiento posterior. Y sí, va para largo.

Qué trabajadores pagan el MEI y por qué lo ha confirmado la Seguridad Social

El MEI lo pagan trabajadores por cuenta ajena y empresas en cada nómina; también autónomos en sus cotizaciones. La medida nace para repartir el esfuerzo que implica la jubilación de la generación del baby boom, evitando que recaiga solo en los más jóvenes. ¿Es una medida aislada? No: se aplica también en otros países europeos.

Desde enero de 2026 tu nómina incluirá el MEI al 0,90% (con 0,15% a tu cargo), y el mecanismo seguirá hasta 2050 para fortalecer las pensiones.