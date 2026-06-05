Se vende esta finca rústica de 9.500 metros cuadrados con casa, 128 olivos y placas solares por solo 77.000 euros

Ubicada en la zona de Los Vadillos, en Jabalcuz, esta finca rústica cuenta con una parcela de 9.500 metros cuadrados, vivienda de 59 metros cuadrados construidos, un dormitorio, salón con chimenea, cocina, baño exterior y 128 olivos de regadío y secano.

Encontrar una finca con vivienda, terreno amplio y olivar en producción cerca de la ciudad no siempre es sencillo. Por eso, este tipo de propiedades despiertan el interés de quienes buscan un espacio en plena naturaleza, ya sea como lugar de descanso, segunda residencia o finca para uso agrícola.

Un ejemplo es esta finca rústica situada en Jabalcuz, en la provincia de Jaén, que se vende por 77.000 euros. La propiedad se encuentra en la zona de Los Vadillos y destaca por su parcela de 9.500 metros cuadrados, una vivienda de 59 metros cuadrados construidos y un entorno ideal para quienes desean desconectar de la rutina sin renunciar a la cercanía con la ciudad.

Cómo es la finca rústica en venta en Jabalcuz por 77.000 euros

Según figura en el anuncio, se trata de una finca rústica con casa y olivar ubicada en la zona de Los Vadillos. La propiedad está pensada para quienes valoran la tranquilidad, el contacto directo con la naturaleza y las posibilidades que ofrece una parcela de gran tamaño.

La vivienda cuenta con 58 metros cuadrados útiles y conserva un marcado estilo rústico y tradicional. Entre sus elementos más característicos destacan las vigas de Castilla, que aportan personalidad y encanto a la construcción. La distribución de la casa incluye:

1 dormitorio

Salón con chimenea

Cocina

Baño situado en el exterior de la vivienda

Trastero

Además, dispone de suelos de gres, ventanas de hierro y una cochera exterior al aire libre, con espacio suficiente para estacionar vehículos dentro de la parcela.

Una finca con 128 olivos y múltiples posibilidades de uso

Uno de los principales atractivos de esta propiedad es su terreno. La finca cuenta con una parcela de 9.500 metros cuadrados y 128 olivos de regadío y secano, lo que la convierte en una opción interesante para quienes buscan una propiedad con producción agrícola.

Esta característica permite combinar el uso recreativo de la finca con el aprovechamiento del olivar, algo especialmente atractivo en una provincia como Jaén, muy vinculada al cultivo del olivo y a la vida rural.

La propiedad puede encajar tanto para quienes quieren disfrutar de fines de semana en el campo como para compradores interesados en disponer de una finca con terreno, vivienda y posibilidades agrícolas.

Placas solares y acceso a pozo comunitario

En cuanto a suministros, el anuncio indica que actualmente la finca no dispone de punto de luz. No obstante, funciona mediante placas solares y cuenta con instalación preparada para cuatro puntos de suministro eléctrico.

Respecto al agua, la propiedad dispone de acceso a un pozo comunitario de agua no potable. Este detalle es importante para quienes estén valorando la compra, ya que conviene revisar previamente las necesidades de uso, mantenimiento y posibles instalaciones adicionales.

A pesar de ello, se trata de una finca con gran potencial para quienes buscan un espacio rural en buen estado, con vivienda, olivar y una parcela de dimensiones generosas.

Características principales de la finca

Entre las características básicas de esta finca rústica destacan las siguientes:

Ubicación: Jabalcuz, Jaén

Zona: Los Vadillos

Precio: 77.000 euros

Tipo de inmueble: finca rústica

Superficie construida: 59 m²

Superficie útil: 58 m²

Parcela: 9.500 m²

Habitaciones: 1

Baños: 1, situado en el exterior

Olivos: 128 de regadío y secano

Salón con chimenea

Cocina

Trastero

Cochera exterior al aire libre

Placas solares

Acceso a pozo comunitario de agua no potable

Segunda mano en buen estado

Sin calefacción

Certificado energético en trámite

Esta finca rústica en Jabalcuz (Jaén) se presenta como una oportunidad para amantes de la naturaleza, la tranquilidad y la vida en el campo. Por 77.000 euros, ofrece una amplia parcela con olivar, una vivienda de estilo tradicional y un entorno rural con muchas posibilidades de uso. Puedes acceder a la web de Idealista para ver esta finca.