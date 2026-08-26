El puente colgante peatonal más largo de España permite evitar 30 metros de desnivel y hasta 11,4 grados menos

Las primeras mediciones de Sando, realizadas durante dos jornadas, reflejan una media de 5,8 grados menos en las horas más calurosas. La nueva salida sur también suprime 30 metros de desnivel.

El nuevo puente colgante del Caminito del Rey ha mejorado las condiciones del tramo final durante las horas de mayor calor analizadas. Sando, la empresa constructora, elaboró el estudio. La Diputación de Málaga lo difundió el 2 de agosto de 2026. Las mediciones detectaron diferencias máximas de 11,4 grados respecto al recorrido anterior. La media fue de 5,8 grados en las franjas más calurosas. La actuación reduce el esfuerzo acumulado y simplifica las evacuaciones ante una incidencia.

Los 11,4 grados son una diferencia máxima y no la media habitual

La cifra principal exige una lectura precisa. Los 11,4 grados corresponden a la mayor diferencia observada entre ambos trazados durante las dos jornadas de medición. El valor medio en las horas de más calor fue de 5,8 grados. La Diputación califica los resultados como preliminares, aunque aprecia una tendencia consistente. El dato no garantiza que el nuevo puente sea siempre 11,4 grados más fresco. La variación dependerá de la hora y de las condiciones meteorológicas. Por eso, el resultado debe presentarse como una primera comparación, no como una temperatura fija del nuevo itinerario.

El descenso se produjo en el momento más exigente para los visitantes. A esas alturas, el cansancio se combina con la exposición térmica. Esa situación puede elevar el riesgo de agotamiento, deshidratación o síncope. La diferencia cobra importancia durante episodios de altas temperaturas, cuando también se refuerzan las medidas frente al calor extremo en otros ámbitos. El comunicado no cuantifica cuántos incidentes podrían evitarse. El resultado disponible sigue siendo la comparación térmica entre las dos salidas. El estudio se centra en seguridad y confort, no en una evaluación médica de los visitantes.

La nueva salida suprime nueve escaleras y unos 30 metros de desnivel

El cambio no se limita a la temperatura. La antigua salida obligaba a superar varias escaleras y una subida final cuando el visitante ya acumulaba buena parte del esfuerzo. La salida anterior concentraba esa exigencia justo antes de abandonar el desfiladero, tras varias horas de recorrido. El nuevo trazado mantiene un perfil descendente, acorta el itinerario de salida y elimina nueve tramos de escaleras. También evita unos 30 metros de desnivel. Esta combinación reduce la carga física del último tramo sin cambiar el carácter montañoso del conjunto.

Los principales beneficiarios son las personas mayores, los menores que pueden acceder, los usuarios con movilidad reducida y quienes tienen menor condición física. La mejora no convierte todo el Caminito del Rey en un recorrido sin exigencia. La plataforma oficial calcula una distancia total de ocho kilómetros y una duración de tres a cuatro horas. Además, los menores de ocho años no pueden acceder. La reducción del desnivel ayuda a perfiles vulnerables, pero no sustituye las condiciones generales de acceso del recinto. Estos datos deben valorarse antes de reservar, especialmente durante el verano.

El acceso directo de las asistencias mejora una posible evacuación

La nueva salida facilita el acceso hasta la zona donde pueden intervenir los vehículos de asistencia. Al desaparecer las escaleras y los tramos ascendentes finales, el traslado de una persona lesionada resulta menos complejo. Lo mismo ocurre con usuarios que tengan limitaciones físicas. Los equipos de intervención también encuentran menos obstáculos para actuar. Ese acceso directo reduce el recorrido que deben cubrir las asistencias en el tramo final. El diseño disminuye la exposición a zonas identificadas por su susceptibilidad a desprendimientos, según la Diputación.

La obra incorporó 300 metros de nuevo sendero, barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia y una caseta de control. Estos elementos complementan el puente y permiten supervisar mejor la salida sur. La fibra y las cámaras amplían los sistemas de comunicación y control cuando se requiere coordinar una intervención. La mejora de las evacuaciones no elimina los riesgos propios de un enclave vertical. Sí reduce varias dificultades del trazado anterior. También acerca el punto final a una zona accesible para los medios de asistencia.

El puente de 110 metros abrió al público el 10 de junio de 2026

La pasarela fue inaugurada el 9 de junio y abrió a los visitantes al día siguiente. Mide 110 metros, alcanza una altura máxima de 50 metros y ofrece 1,2 metros de paso libre. El puente pesa unas 17 toneladas. El conjunto completo de la nueva estructura ronda las 38. La Diputación lo presenta como el puente colgante peatonal más largo de España de estas características. La apertura convirtió la pasarela en la nueva salida sur, no en una ampliación independiente del circuito. Esa precisión evita generalizar la comparación.

El recorrido oficial discurre de norte a sur, comienza en Ardales y termina en Álora. La entrada general figura a 10 euros, la visita guiada a 18 y el autobús lanzadera a 2,50 euros. El enclave se encuentra a menos de 60 kilómetros de Málaga, dentro del entorno del Desfiladero de los Gaitanes. Antes de desplazarse, resulta recomendable revisar la disponibilidad y la meteorología del recinto. Quienes busquen alternativas para completar la jornada pueden consultar otro espacio natural de Málaga. Cada enclave mantiene sus propias condiciones de acceso.