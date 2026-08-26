El parque abandonado que quiso competir con Disneyland podría renacer convertido en un mundo de Dragon Ball

AFP confirma reuniones desde abril entre autoridades francesas y Qiddiya. El acuerdo no está firmado y tampoco existe una fecha de apertura.

El Gobierno francés negocia con Qiddiya Investment Company un posible parque de Dragon Ball en el antiguo Mirapolis, en Courdimanche. El recinto está situado a unos 30 kilómetros de París. AFP confirmó las conversaciones el 10 de agosto de 2026, tras las primeras informaciones de Politico y Le Parisien. Politico situó la posible inversión por encima de 1.000 millones de euros. No existe un acuerdo final firmado, un presupuesto oficial ni un calendario de obras.

Francia y Qiddiya mantienen reuniones desde abril sin anuncio oficial

Un documento oficial previo confirmó que Francia y Qiddiya ya exploraban un gran proyecto de ocio. El 19 de mayo de 2025, el dosier oficial de Choose France anunció un memorando entre el Gobierno francés y Qiddiya. El texto mencionaba un gran proyecto turístico y de entretenimiento en Francia. No citaba Mirapolis, Dragon Ball, una inversión concreta ni un calendario. Las informaciones publicadas en 2026 vinculan ahora aquel acuerdo con el solar de Val-d’Oise.

AFP informó de varias reuniones celebradas desde abril entre el Elíseo, Isla de Francia, municipios y agencias de promoción económica. Qiddiya participó en esos contactos como compañía inversora. Una fuente cercana al expediente afirmó que el proyecto está muy avanzado. Sin embargo, el Elíseo, Courdimanche y Cergy-Pontoise no confirmaron públicamente sus características. Politico había revelado previamente las negociaciones. Ninguna administración ha anunciado una firma final.

El parque francés tomaría como referencia el proyecto saudí de Dragon Ball

El modelo saudí permite entender la escala buscada, pero no confirma cómo sería la versión francesa. Qiddiya anunció en 2024 un parque oficial de Dragon Ball de más de 500.000 metros cuadrados. Tendrá siete zonas temáticas, más de 30 atracciones y cinco de gran formato. Una figura de Shenron de 70 metros albergará una montaña rusa. El complejo también prevé hoteles y restaurantes inspirados en la franquicia. El anuncio se presentó junto a Toei Animation. Talent24h ha explicado además el parque de récords de Qiddiya, integrado en el mismo gran destino saudí.

Qiddiya pertenece al Fondo de Inversión Pública saudí y forma parte de la estrategia Vision 2030. Los detalles franceses son mucho más limitados. Politico situó el posible desembolso por encima de 1.000 millones de euros y describió una versión menor del proyecto saudí. Le Parisien apuntó que la operación podría movilizar varios miles de millones. Ninguna cantidad figura en el memorando oficial. Las fuentes consultadas tampoco detallan planos, superficie, número de atracciones ni operador. La cifra debe tratarse como una estimación, no como un presupuesto aprobado.

Mirapolis cerró tras recibir menos de la mitad de los visitantes previstos

Mirapolis abrió en 1987 con una propuesta inspirada en leyendas y cuentos franceses. Su gran símbolo fue una estatua de Gargantúa que dominaba el recinto. Durante el primer año recibió 800.000 visitantes, frente a los más de dos millones previstos. El parque cerró en 1991, después de cuatro temporadas y una asistencia inferior a la esperada.

El solar lleva 35 años sin encontrar una reconversión definitiva. Varios intentos posteriores no prosperaron. La posibilidad de recuperar el recinto genera expectativas entre parte del vecindario de Cergy y Courdimanche. Algunos residentes comparan el plan con disponer de un Disneyland junto a casa. Esa esperanza convive con dudas sobre la movilidad, la participación municipal y el futuro de las familias instaladas en el terreno.

El transporte, el suelo y las familias residentes siguen sin una solución pública

Un parque de esta escala exige resolver cuestiones que todavía no tienen respuesta pública. Las informaciones conocidas mencionan accesos viarios, conexión con el RER A, suministro eléctrico y adquisición de terrenos. AFP recogió advertencias sobre la deficiente comunicación del antiguo Mirapolis, asociada a su fracaso comercial. También se reclama una consulta real con habitantes, asociaciones y representantes locales. Entre 300 y 400 personas viven en los antiguos aparcamientos, según Le Parisien. AFP contabiliza alrededor de cien hogares y señala que varias familias llevan más de nueve años allí. Las fuentes consultadas no detallan un plan de realojo relacionado con el proyecto.

El futuro parque no tiene fecha de apertura. Para pasar de la negociación a las obras faltarían el acuerdo inversor, el control del suelo y las autorizaciones correspondientes. Tampoco existe una estimación oficial de empleos, visitantes o actividad económica. La escala laboral de estos complejos puede ser elevada, pero no permite proyectar cifras automáticas. Talent24h recogió que Disneyland París alcanza hasta 20.000 trabajadores en temporada alta.

También relató cómo varios españoles se trasladaron para trabajar en Disneyland París. Esa referencia aporta contexto, pero no constituye una previsión para Mirapolis.