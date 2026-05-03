El eclipse solar de 2027 dejará a oscuras parte de España durante casi cinco minutos

El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse total de Sol que podrá verse desde la península ibérica dentro de la sucesión de eclipses prevista para España entre 2026, 2027 y 2028. La franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar y afectará especialmente a Ceuta, Melilla, Cádiz, parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

Aunque el oscurecimiento total estará limitado a esas áreas, el eclipse será visible de forma parcial en todo el país. El IGN señala que el porcentaje máximo de oscurecimiento será de al menos el 70% en cualquier punto de España, incluidas las zonas más al norte y Canarias. Mientras el Gobierno ya ha activado un plan para gestionar los eclipses en España, con medidas específicas para coordinar la respuesta ante estos fenómenos.

Qué zonas de España verán el eclipse solar total de 2027

La totalidad del eclipse se podrá observar desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de Málaga y áreas del sur de Granada y Almería. En Europa, la totalidad solo podrá verse desde España, mientras que el eclipse parcial alcanzará prácticamente toda Europa, gran parte de África y el suroeste de Asia.

La mayor duración se registrará en Ceuta, donde la fase total se producirá entre las 10:45 y las 10:50 horas, con 4 minutos y 48 segundos. En Cádiz comenzará sobre las 10:45 y durará 2 minutos y 54 segundos, mientras que en Málaga arrancará a las 10:48 y se prolongará 1 minuto y 48 segundos.

Cuánto durará el eclipse y por qué será uno de los más largos

El máximo del eclipse se alcanzará en Egipto a las 12:06, hora peninsular española. Allí, la totalidad llegará a los 6 minutos y 23 segundos, una duración poco habitual que convierte este fenómeno en uno de los eclipses totales más largos del siglo.

El Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos precisa que el eclipse de 2027 cruzará España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia. Esta misma fuente lo sitúa como el segundo eclipse solar más largo del siglo XXI, por detrás del registrado en 2009.

Cómo ver el eclipse solar sin poner en riesgo la vista

La observación deberá hacerse con protección adecuada. La NASA advierte de que no es seguro mirar directamente al Sol sin protección especializada, salvo durante la breve fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar.

Las gafas de eclipse deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras, no sirven para mirar al Sol. Tampoco se deben usar cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos colocados en la parte frontal del equipo.

Este eclipse formará parte de una etapa excepcional para la astronomía en España. El IGN recuerda que el país vivirá tres citas consecutivas: el eclipse total del 12 de agosto de 2026, el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero de 2028. Después, no podrá observarse otro eclipse solar total desde España hasta 2053.