Comprar una vivienda de 50 metros ya queda fuera del alcance de casi la mitad de los europeos

El estudio de la TU Wien también concluye que el 39% no puede alquilar una vivienda de ese tamaño con sus ingresos medios.

El 44% de la población urbana europea vive en ciudades donde un ingreso medio solo permite comprar menos de 50 metros cuadrados. Además, el 39% no puede alquilar una vivienda de ese tamaño. El trabajo sitúa a Madrid, París y Berlín entre los focos metropolitanos más inaccesibles.

Más de 21 millones de anuncios para medir la vivienda asequible

Los autores analizaron más de 18 millones de anuncios de compraventa y 3,5 millones de ofertas de alquiler en 31 países. Los anuncios se publicaron entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Después compararon los precios con los ingresos regionales medios para calcular cuánta superficie resultaba asequible en cada territorio. El umbral de 50 metros cuadrados representa aproximadamente un estudio o un apartamento pequeño de una habitación.

La investigación no se limita a comparar países, porque identifica diferencias entre ciudades, áreas metropolitanas, costas y regiones rurales. El estudio parte de promedios regionales y no de la nómina concreta de cada hogar. Sus autores advierten de que una minoría con ingresos muy altos eleva esa media. Por ello, las dificultades reales podrían ser mayores que las reflejadas en los mapas. El porcentaje se refiere a la población residente en esas zonas, no a expedientes hipotecarios individuales. También ofrece contexto a la brecha entre el alquiler de Madrid y SMI, analizada anteriormente por Talent24h.

Las capitales concentran las zonas donde menos vivienda permite el salario

En Madrid, París y Berlín se concentran algunos de los mayores focos de inaccesibilidad. El patrón se extiende a Dublín, Lisboa, Varsovia, Praga y Budapest. En estas capitales, más del 65% de la población vive en áreas donde un tercio del salario local alquila menos de 50 metros cuadrados. La comparación utiliza los ingresos de cada zona, por lo que unos salarios mayores no garantizan una vivienda más amplia.

Portugal, Países Bajos y Suiza aparecen como mercados sistemáticamente inaccesibles para compradores con ingresos medios. Polonia y Hungría también se encarecen, pese a mantener rentas locales comparativamente inferiores. Irlanda e Italia presentan una presión distinta. Allí, el alquiler resulta proporcionalmente más caro que comprar mediante una hipoteca. Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania ofrecen mejores niveles de asequibilidad, salvo sus capitales y otros focos urbanos.

Una hipoteca a 30 años tampoco garantiza una vivienda de 75 metros

Más del 70% de la población europea vive en regiones donde una hipoteca a 30 años solo permite adquirir hasta 75 metros cuadrados. La superficie máxima asequible se calcula según el ingreso medio de cada región analizada. Por ese motivo, el resultado no equivale a una oferta bancaria individual. Tampoco describe las posibilidades concretas de cada hogar, sino una referencia territorial comparable.

Los autores señalan que el problema afecta especialmente a quienes entran por primera vez en el mercado y a quienes cambian de residencia. El hallazgo conecta con casos de jóvenes obligados a volver con sus padres pese a conservar un empleo. Además, los altos precios de los centros urbanos se trasladan a municipios cercanos mediante un efecto de desbordamiento. Esa expansión aumenta la presión sobre territorios que antes ofrecían alternativas más asequibles.

Las costas españolas sufren la presión de segundas viviendas y alquiler turístico

Las regiones costeras y montañosas con mayor actividad turística resultan menos asequibles que otros territorios. La presión es especialmente crítica en las costas de España, Francia, Portugal, Grecia y Croacia. El estudio relaciona este problema con las segundas residencias y los alquileres de corta duración. Ambos usos reducen la oferta residencial disponible y dificultan que los vecinos permanezcan en su zona.

Los autores proponen regular las plataformas de alquiler turístico y aplicar controles sobre las segundas viviendas en las zonas más tensionadas. Se trata de recomendaciones del estudio, no de medidas europeas ya aprobadas. Las regiones metropolitanas aparecen como los territorios que necesitan respuestas de vivienda con mayor urgencia. En España, los hogares que cumplan las condiciones pueden consultar las ayudas al alquiler en 2026, sujetas a convocatorias autonómicas y límites de renta.

Así lo recoge un estudio en Journal of Maps, publicado el 3 de septiembre de 2026 por investigadores de la TU Wien