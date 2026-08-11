Consumo retira seis modelos de gafas para el eclipse del 12 de agosto por riesgo de lesiones oculares

Las alertas afectan a productos de Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanage, Orro y Opticalia. El filtro puede ser tan oscuro que lleve al usuario a apartar la protección mientras mira hacia el Sol.

Cinco comunidades autónomas han activado seis alertas sobre gafas destinadas al eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026. FACUA reunió los casos en un aviso publicado el 10 de agosto, a dos días del fenómeno. Los productos corresponden a seis marcas diferentes. El problema detectado es un filtro excesivamente oscuro. Puede inducir al usuario a retirar la protección mientras continúa orientado hacia el Sol.

Estos son los seis productos incluidos en la red de alertas

Las fichas constan en la Red de Alertas de productos no alimentarios, coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las medidas no son idénticas en todos los casos. Incluyen prohibiciones de comercialización, inmovilizaciones, retiradas del mercado y recuperación de unidades ya vendidas.

Fecha de alerta Producto identificado Administración notificante Medida publicada 29 de julio Pelispan, sin modelo indicado en el resumen público Galicia Retirada y recuperación de consumidores 29 de julio Homanage QW-50Z1 Galicia Inclusión en la red de alertas 30 de julio Orro O37-R, lote 2603-01, fabricación 2026-03 La Rioja Prohibición y retirada 31 de julio Opticalia GP0247 Aragón Inmovilización y retirada 3 de agosto ECP Eye Care Proffesional, sin modelo indicado Castilla y León Retirada y prohibición 5 de agosto Lionstar LSP1 Comunidad de Madrid Prohibición e inmovilización

La comprobación debe hacerse por marca y, cuando figure, por modelo, referencia, lote y fecha de fabricación. Las alertas no permiten concluir que todos los artículos de esas empresas sean peligrosos. En ECP y Pelispan, el resumen consultado no publica un modelo concreto. La síntesis oficial identifica Homanage QW-50Z1, mientras FACUA escribe Homanaje. La referencia del producto permite evitar confusiones. El aviso aparece mientras España prepara 380 puntos de observación para seguir el fenómeno.

Por qué un filtro demasiado oscuro puede causar una lesión en la retina

Las notificaciones no describen un filtro que deje pasar demasiada luz. Señalan una transmitancia inferior al mínimo. Por eso, las gafas pueden parecer completamente opacas. Ante esa oscuridad, el usuario puede subirlas, ladearlas o quitárselas para localizar el disco solar. Ese instante expone la retina a radiación visible, infrarroja y ultravioleta. La consecuencia puede ser una lesión química o térmica en las células foveales.

El Ministerio de Consumo encontró un alto grado de cumplimiento en su campaña general. Tampoco detectó desviaciones relevantes frente a radiación ultravioleta e infrarroja. Algunos productos, sin embargo, dejan pasar menos luz de la recomendada. Esa característica no provoca daños mientras la protección permanezca colocada. El peligro aparece por la reacción previsible de retirarla frente al Sol. Si no se localiza el disco solar, debe interrumpirse la observación sin descubrir los ojos mientras se continúa mirando hacia él.

Qué debe hacer quien tenga una de estas gafas para el eclipse

La persona que reconozca uno de los productos debe suspender su uso y evitar entregárselo a otra persona. Tampoco debe probarlo mirando directamente al Sol. Para tramitar la retirada o solicitar información, puede seguir estos pasos:

Comprobar la marca, el modelo, la referencia, el lote y la fecha de fabricación. Conservar las gafas, el embalaje, las instrucciones y el justificante de compra. Fotografiar los datos identificativos antes de contactar con el vendedor. Pedir al comercio o distribuidor las instrucciones aplicables a esa alerta. Consultar periódicamente la ficha correspondiente en la red oficial RAPNA.

El Reglamento europeo de seguridad de los productos regula las llamadas a consumidores. Con carácter general, exige ofrecer al menos dos opciones entre reparación, sustitución o reembolso adecuado. Existen excepciones cuando alguna alternativa resulta imposible o desproporcionada. Quien necesite otra protección puede comprobar el reparto de gafas gratuitas y confirmar previamente la disponibilidad local. Si hubo exposición directa y aparece cualquier alteración visual, Sanidad recomienda una valoración hospitalaria por Oftalmología.

Cómo comprobar otras gafas antes del eclipse del 12 de agosto

Las gafas seguras son equipos de protección individual de categoría II. Deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015, mostrar un marcado CE auténtico y disponer de documentación europea de conformidad. También deben identificar al fabricante e incluir instrucciones en español. No se utilizarán si presentan arañazos, perforaciones, roturas o filtros despegados. Tampoco deben emplearse una vez superado el periodo indicado por el fabricante. Antes de desplazarse, resulta útil consultar la previsión de AEMET.

Las gafas de sol convencionales, radiografías, discos, cristales ahumados y filtros caseros no ofrecen protección válida. Tampoco deben combinarse gafas de eclipse con cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares colocados delante del instrumento. El IGN aconseja realizar observaciones breves y no superar un minuto seguido. La protección solo puede retirarse durante la totalidad. Para ello, el observador debe estar dentro de esa franja y el disco solar debe encontrarse completamente cubierto. Fuera de ella, las gafas deben permanecer colocadas. Las fichas pueden revisarse en la red oficial de alertas y las pautas completas aparecen en las recomendaciones del Ministerio de Consumo.