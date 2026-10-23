El Corte Inglés necesita más de 6.300 personas para reforzar tiendas, logística y pedidos online en Navidad

El empleo de Navidad en El Corte Inglés abarca distintos departamentos. El salario depende de la jornada y del grupo profesional.

El Corte Inglés anunció el 16 de octubre de 2026 unas 6.350 contrataciones para reforzar Black Friday y Navidad. Su comunicado incluye puestos comerciales, alimentación, restauración, logística y comercio electrónico. El portal de empleo permite consultar campañas por destino y especialidad. Para quienes buscan incorporarse, hay una diferencia relevante: la cifra anunciada representa personas que se prevé contratar, no anuncios individuales. Tampoco constituye una oferta salarial idéntica para todos los puestos ni asegura una jornada concreta.

El empleo de Navidad en El Corte Inglés se solicita por destino y departamento

El comunicado de la compañía contempla refuerzos para los meses de noviembre y diciembre. Entre las tareas figuran ventas, empaquetado de regalos, preparación de pedidos y distintas especialidades de alimentación o cocina. La empresa prevé formación adaptada al puesto antes de incorporarse a la actividad. Ese anuncio general debe completarse con la ficha concreta elegida. No establece una duración única para todos los contratos ni publica un reparto provincial de las 6.350 incorporaciones previstas.

El buscador oficial muestra campañas en Girona, Guadalajara, Murcia, Bilbao y Albacete, además de puestos diferenciados en Alicante. En esta última ciudad separa alimentación, almacén y pedidos online. Elegir una especialidad permite orientar la candidatura hacia las tareas que realmente se pueden desempeñar. También evita confundir una vacante comercial con otra logística, aunque compartan campaña. Para actualizar el historial profesional, la consulta de contratos en el SEPE ayuda a localizar fechas y modalidades registradas en temporadas anteriores.

Las tablas salariales permiten comparar la oferta sin confundir bruto y neto

Como referencia para los puestos incluidos en grandes almacenes, las tablas oficiales de 2026 fijan 17.284,12 euros anuales para el grupo base. El grupo profesional tiene 17.802,65 euros; coordinación, 19.404,86, y técnicos, 21.151,32. Son importes de referencia del convenio para jornada completa, antes de descuentos y con los complementos que correspondan. No equivalen al dinero que recibirá cualquier candidato durante una campaña. El contrato debe identificar las funciones, clasificación y condiciones aplicables a la contratación concreta.

Dividir los 17.284,12 euros del grupo base entre doce da 1.440,34 euros brutos como promedio mensual anualizado. Es un cálculo orientativo, no una nómina prometida por la campaña. Una contratación de duración inferior al año o con jornada parcial exige ajustar la comparación. Además, la negociación del próximo convenio contiene propuestas que no deben sumarse automáticamente al sueldo vigente. La referencia comprobada para valorar una oferta actual son las condiciones aplicables y las tablas publicadas, junto con las mejoras que se pacten.

Las pagas y las horas contratadas cambian lo que se cobra cada mes

El convenio de grandes almacenes distribuye las retribuciones básicas en dieciséis pagas. Permite acordar el prorrateo total o parcial de las extraordinarias entre doce mensualidades o en el salario por hora. Por eso, comparar únicamente una cantidad mensual puede inducir a error. El mismo salario anual puede repartirse de distinta forma sin que aumente la retribución total. Antes de aceptar, interesa preguntar cuántas pagas se abonarán y si la cantidad comunicada incluye su parte proporcional o determinados complementos.

La jornada parcial también necesita una concreción escrita. El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores exige indicar las horas ordinarias contratadas y su distribución. Una etiqueta de jornada completa o parcial en el buscador no detalla por sí sola los turnos disponibles. Quien estudie o tenga otra ocupación necesita conocer ese horario antes de confirmar su disponibilidad. También debe comprobar el centro de trabajo, porque el tiempo y el coste de desplazamiento cambian según la ubicación efectiva del puesto.

La candidatura se presenta desde el portal oficial de la compañía

El acceso directo a las vacantes está en el portal de campañas especiales. El buscador permite filtrar por país, jornada, área, tipo de empleo y empresa. Esa selección resulta útil porque el portal del grupo también muestra ofertas de Portugal y otras actividades. Una vez localizada la ficha adecuada, hay que utilizar su opción de candidatura y completar los datos que solicite. El anuncio corporativo no fija una fecha final común de inscripción: la disponibilidad debe comprobarse en cada proceso.

Antes de enviar el currículum, es útil identificar las funciones buscadas y describir experiencia relacionada, formación y disponibilidad real. Si se recibe una propuesta, deben quedar claros duración, jornada, salario bruto y fecha de incorporación. Para un contrato temporal, la legislación exige precisar la causa, las circunstancias concretas y su relación con la duración prevista. La denominación comercial de campaña navideña no sustituye esa información contractual. Guardar la oferta y el justificante de candidatura permite contrastar las condiciones durante las siguientes fases de selección.