El Corte Inglés, Ikea y Carrefour negocian una subida salarial del 16% en el próximo convenio

Fetico llevará a la negociación del próximo convenio de grandes almacenes incrementos del 6% en 2027 y del 5% en 2028 y 2029, además de 32 días de vacaciones y una reducción de jornada.

Los trabajadores de compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin, Alcampo o MediaMarkt tienen por delante una negociación que puede cambiar de forma importante sus salarios y condiciones laborales. Fetico ha presentado este 9 de septiembre su plataforma para el próximo Convenio Colectivo de Grandes Almacenes y propone una subida salarial acumulada del 16% durante tres años. La medida todavía no está aprobada y deberá negociarse con la patronal ANGED y el resto de organizaciones sindicales.

Fetico cifra en más de 250.000 los trabajadores incluidos en el ámbito de la negociación. ANGED, por su parte, sitúa actualmente en unos 240.000 los empleados de sus 25 empresas asociadas. Esa diferencia aconseja no presentar una cifra exacta como número cerrado de afectados.

Los salarios subirían un 6% en 2027 y otro 10% durante los dos años siguientes

La propuesta salarial se divide en tres ejercicios. Fetico plantea un incremento del 6% en 2027, seguido de otro 5% en 2028 y un 5% adicional en 2029. Si se aplicara íntegramente sobre el salario profesional de referencia, este pasaría de aproximadamente 17.802 euros a 20.805 euros anuales al final del periodo.

El punto de partida puede comprobarse en las tablas oficiales del convenio. El BOE establece actualmente para 2026 un salario anual de 17.284,12 euros para el grupo base, 17.802,65 para el profesional, 19.404,86 para coordinadores y 21.151,32 para técnicos.

La propuesta sindical incorpora además un pago no consolidable del 3%, así como nuevos complementos relacionados con determinados domingos, festivos, horas extraordinarias y teletrabajo.

Fetico llega a esta negociación como organización mayoritaria dentro del sector, al atribuirse el 53,85% de la representación sindical. El convenio vigente fue suscrito por ANGED y los sindicatos Fetico, CCOO, Valorian y UGT.

La propuesta incluye 32 días de vacaciones y una jornada de 37,5 horas

El salario no es el único cambio que se quiere llevar a la mesa. Fetico propone reducir la jornada hasta 37,5 horas semanales y 1.712 horas anuales, además de ampliar las vacaciones hasta 32 días.

También plantea garantizar al menos un fin de semana completo de descanso cada mes y establecer un máximo de siete días consecutivos de trabajo.

Otro de los puntos con mayor impacto económico es una bolsa vacacional de hasta 1.000 euros, además de 100 euros por determinados domingos y festivos voluntarios, un recargo del 50% en las horas extraordinarias y un plus de teletrabajo de 90 euros.

La plataforma incorpora asimismo hasta 15 horas anuales de permiso retribuido para determinados acompañamientos de menores de 15 años y mayores de 70, así como la creación de un plan de pensiones con aportaciones de las empresas.

El 16% todavía tiene que negociarse con las empresas

Estas condiciones no constituyen todavía nuevos derechos de la plantilla. Son las reivindicaciones con las que Fetico afrontará la negociación del siguiente convenio colectivo.

ANGED agrupa actualmente a compañías de enorme implantación, entre ellas El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo, Ikea, MediaMarkt, Eroski, Costco, Fnac o Pepco. La asociación empresarial declara más de 8.000 establecimientos en España.

Por ello, el resultado de la negociación tendrá una repercusión laboral especialmente amplia. La referencia vigente mientras no se acuerde y publique un nuevo convenio continúa siendo el marco actual y sus tablas salariales de 2026.