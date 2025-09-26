El servicio del SEPE para ver tus contratos de trabajo desde casa y sin tener que pedirlos a la empresa

El SEPE permite consultar online todos tus contratos registrados desde 1997. Solo necesitas identificarte con certificado digital, DNIe o Cl@ve y seguir unos pasos sencillos.

Todas las empresas digitalizan los datos de los contratos cuando dan de alta a sus empleados en la Seguridad Social. Esa información va a la base de datos del SEPE y tú puedes consultarla sin tener que solicitar nada a la empresa. Te explicamos cómo hacerlo, de forma práctica y rápida.

Requisitos y documentos para identificarte y acceder a la base de contratos del SEPE

Para consultar tus contratos necesitas un método de identificación válido. Puedes usar Cl@ve permanente, un certificado digital o el DNI electrónico. ¿No tienes uno de estos a mano? En ese caso, prepara el que uses habitualmente para trámites online y vuelve al acceso de la aplicación. De hecho, con cualquiera de estos sistemas podrás entrar y completar la consulta sin complicaciones.

¿Cómo filtrar por empresa, fechas y tipo de contrato en la búsqueda del SEPE? Una vez dentro, podrás afinar la consulta según tus necesidades. Además de los datos de la empresa, podrás marcar un periodo concreto y el tipo de contrato. Si no recuerdas el CIF, no pasa nada: puedes dejar el campo de la empresa en blanco para buscar todos tus contratos en el rango de fechas elegido.

A continuación, tienes una tabla que resume qué campos verás y cómo rellenarlos para que no haya errores.

Campo Cómo rellenarlo CIF/NIF/NIE de la empresa Escribe el identificador si lo conoces. Puedes dejarlo en blanco para ver cualquier contrato dentro de las fechas que indiques. Fechas (desde/hasta) Introduce día y mes con dos dígitos (por ejemplo, 01/05). Define el periodo que quieras consultar; el sistema permite ver contratos desde 1997 hasta hoy. Tipo de contrato Selecciona el tipo si quieres acotar la búsqueda. Si lo dejas sin especificar, mostrará todos los tipos en el periodo seleccionado. ID de comunicación (en resultados) Tras la búsqueda, aparecerá en la lista. Haz clic sobre ella para abrir el contrato en PDF y consultarlo.

Si te da error, revisa el formato de la fecha: usar dos caracteres para el día y el mes es obligatorio. En consecuencia, un “1/5” debe ir como “01/05”.

Qué información verás en la lista y en el PDF de cada contrato del SEPE

La búsqueda abre una ventana con los resultados que coinciden con tus filtros. Verás la ID de comunicación, las fichas, el tipo de contrato y las fechas. ¿Necesitas el detalle completo? Pulsa la ID de comunicación y se abrirá el contrato en formato PDF para consultarlo con calma, sin pedirlo a la empresa. Por otro lado, si quieres comprobar periodos distintos, vuelve atrás, ajusta las fechas y repite la consulta; es rápido y sin rodeos.

En resumen, tienes una herramienta oficial para acceder a tus contratos cuando lo necesites: útil para confirmar condiciones, revisar fechas o preparar trámites. Y, lo mejor, sin llamadas ni esperas: todo desde la web del SEPE y con tu identificación segura. Así sí, nada de mareos.

Consulta tus contratos del SEPE paso a paso con Cl@ve o certificado digital

¿Quieres revisar tus condiciones laborales sin esperar a recursos humanos? El proceso es directo:

Entra en la web del SEPE dedicada a la consulta de contratos. Desde “Procedimientos y servicios”, accede a “Personas” y después a “Contratos”. Pulsa en “Acceso a la aplicación” para iniciar el trámite. Elige cómo identificarte: Cl@ve permanente, certificado digital o DNI electrónico, y completa el inicio de sesión. En la pantalla principal, introduce el CIF, NIF o NIE de la empresa, las fechas y el tipo de contrato que quieras buscar. Lanza la búsqueda: se abrirá una nueva ventana con la lista de contratos; haz clic en la ID de comunicación para ver el PDF.

Así de simple. Por lo tanto, en pocos minutos tendrás a mano tus contratos desde hoy hasta 1997