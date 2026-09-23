Albacete abre el 24 de septiembre la ayuda de 300 euros por bebé y exige mantener el padrón tres años después

La ayuda a la natalidad se entrega mediante una tarjeta para comercios adheridos. También alcanza a adopciones y acogimientos preadoptivos de 2026.

El Ayuntamiento de Albacete abre el 24 de septiembre la solicitud de sus ayudas a la natalidad, con una cuantía básica de 300 euros. La convocatoria, registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dispone de 300.000 euros para nacimientos, adopciones y acogimientos preadoptivos de 2026. Las familias recibirán una tarjeta de compra y deberán mantener el empadronamiento durante tres años después de concederse la ayuda. El plazo individual es de treinta días naturales.

La ayuda a la natalidad incluye a menores nacidos desde enero

La convocatoria abarca los nacimientos producidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, ambos incluidos. También comprende las adopciones y los acogimientos con fines adoptivos formalizados durante ese periodo. En estos dos últimos supuestos, el menor no puede superar los cinco años cuando se presenta la solicitud. El programa pertenece al Ayuntamiento de Albacete e incluye sus pedanías y entidades menores. Como ocurre con otros cheques bebé municipales, cada localidad establece sus propias condiciones de acceso.

Las personas solicitantes necesitan residencia legal en el municipio. Al menos una debe estar empadronada junto al menor y acreditar tres años ininterrumpidos de padrón anteriores a la solicitud. También deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento. La convocatoria no establece un límite máximo de ingresos familiares entre sus requisitos. Sin embargo, cumplir las condiciones no garantiza el cobro si se agota el presupuesto. Las solicitudes se atienden por orden de entrada en el registro.

Los 300 euros aumentan en partos múltiples y por discapacidad

La cuantía ordinaria es de 300 euros. Para nacimientos o adopciones múltiples, la convocatoria establece un incremento del 25% a partir del segundo menor. Desde el tercero, el porcentaje previsto es del 50%. Estos aumentos están vinculados a la llegada simultánea de varios menores. Tener otro hijo mayor no convierte un nuevo nacimiento individual en un parto múltiple. Por tanto, el número total de hermanos de la familia no basta para justificar estos incrementos. La resolución municipal determinará el importe reconocido según cada supuesto.

La convocatoria contempla también un aumento del 50% cuando el menor tiene discapacidad. La situación debe acreditarse mediante un certificado médico de patología discapacitante. Cada progenitor con custodia compartida puede recibir el 50% de la ayuda, previa acreditación documental. Eso significa repartir la cuantía reconocida al menor, sin duplicarla. En una ayuda ordinaria de 300 euros, corresponderían 150 euros a cada progenitor. El presupuesto total financiaría 1.000 ayudas básicas de 300 euros si todas fueran ordinarias. Los incrementos reducen ese número teórico.

Hay treinta días para solicitarla y dos calendarios para gastar

La regla general concede treinta días naturales desde el nacimiento, la adopción o el acogimiento preadoptivo. Para hechos anteriores a la publicación, ese plazo comienza al día siguiente de publicarse la convocatoria en el boletín provincial. La apertura anunciada para el 24 de septiembre permite solicitar también las ayudas correspondientes a menores nacidos desde enero. Deben contarse sábados, domingos y festivos porque el plazo está expresado en días naturales. Cada familia debe atender a su fecha aplicable y presentar la documentación dentro de ese periodo.

El calendario de compras funciona de manera diferente. Se admiten productos adquiridos desde la concesión hasta el 31 de diciembre de 2026. Los nacimientos y adopciones del último trimestre pueden incluir gastos hasta el 31 de marzo de 2027. Esa ampliación para gastar no sustituye los treinta días previstos para solicitar. Tampoco permite cargar automáticamente compras anteriores a la concesión. La ayuda municipal sigue un procedimiento propio, separado de la prestación por nacimiento de la Seguridad Social. Tramitar una no presenta la solicitud de la otra.

La tarjeta solo funciona en comercios adheridos y obliga a conservar recibos

El dinero se abona mediante una tarjeta de débito emitida por la entidad colaboradora tras la resolución favorable. Solo puede utilizarse en establecimientos adheridos al programa. La convocatoria incluye pañales, ropa infantil, cunas, cochecitos, sillas de coche homologadas y productos de alimentación o higiene. También admite otros artículos cuando exista una necesidad real para el cuidado del menor. Si se devuelve una compra, el establecimiento no puede entregar efectivo. El cambio debe hacerse por otro producto de igual precio o superior, pagando la diferencia.

La solicitud puede registrarse presencialmente o por vía electrónica e incluye identificación y certificado del Registro Civil o resolución de adopción o acogimiento. Cuando corresponda, deben añadirse los documentos de custodia, representación o discapacidad. Las carencias documentales pueden subsanarse en diez días hábiles tras el requerimiento. Las resoluciones se publican en el tablón municipal. Después, menores y progenitores deben mantener el padrón durante tres años desde el día siguiente a comunicarse la concesión.

La convocatoria oficial exige conservar tickets y facturas tres años, contados desde la entrega de la tarjeta.