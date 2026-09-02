La NASA activa un instrumento en el telescopio Roman que ocultará estrellas para detectar planetas 100 millones de veces más débiles

El coronógrafo utilizará máscaras, sensores y espejos deformables para reducir el resplandor estelar. Ahora deberá superar varios meses de calibraciones antes de iniciar sus observaciones.

La NASA ha activado con éxito el Coronagraph Instrument del telescopio espacial Nancy Grace Roman, un sistema diseñado para bloquear la luz de estrellas cercanas y distinguir planetas o discos de polvo situados a su alrededor. El encendido comenzó a las 7:27 y terminó a las 8:22, hora de la costa este estadounidense, el 1 de septiembre de 2026. El instrumento entra ahora en una fase de calibraciones y pruebas que durará varios meses.

La noticia llega después de otros avances astronómicos, como la señal captada por telescopios de Canarias. Roman utilizará una técnica distinta: intentará separar la luz reflejada por un planeta del intenso brillo de la estrella junto a la que orbita.

Máscaras y espejos deformables reducirán el resplandor de las estrellas

La NASA confirmó la activación el 1 de septiembre. El coronógrafo combina óptica, máscaras, sensores y espejos capaces de modificar ligeramente su forma. Estos componentes compensan pequeñas imperfecciones que podrían dispersar la luz y ocultar un planeta cercano.

Un coronógrafo funciona de manera parecida a colocar una mano delante del Sol para observar un objeto menos luminoso situado a su lado. La dificultad aumenta enormemente cuando la estrella y el planeta aparecen muy próximos y el segundo solo refleja una fracción diminuta de la luz recibida.

El Jet Propulsion Laboratory, responsable del instrumento, señala que está diseñado para detectar planetas hasta 100 millones de veces más débiles que sus estrellas. Su rendimiento previsto sería entre 100 y 1.000 veces superior al de los coronógrafos espaciales existentes.

Roman buscará planetas gigantes más fríos y cercanos a sus estrellas

La NASA prevé utilizar el sistema para fotografiar en luz visible mundos gigantes y discos de polvo. El objetivo incluye planetas más antiguos, fríos y próximos a su estrella que los superjúpiteres jóvenes y calientes observados directamente hasta ahora.

JPL explica que la tecnología debería permitir captar la luz reflejada por un planeta comparable a Júpiter en tamaño, temperatura y distancia respecto a su estrella. Esto no significa que Roman vaya a fotografiar de inmediato una copia de la Tierra ni que pueda identificar vida.

El coronógrafo es una demostración tecnológica, mientras que el Wide Field Instrument es el instrumento científico principal del observatorio. Su misión consiste en demostrar que estas soluciones funcionan en el espacio y preparar el camino para futuros proyectos más ambiciosos.

El telescopio inició el 30 de agosto un viaje de tres meses hacia L2

El telescopio Nancy Grace Roman fue lanzado el 30 de agosto de 2026 mediante un cohete Falcon Heavy. Ahora se desplaza durante aproximadamente tres meses hacia el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, situado a cerca de 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Durante el viaje, los equipos desplegarán, activarán, ajustarán y calibrarán los sistemas del observatorio. La puesta en marcha del coronógrafo es una de esas comprobaciones, no el comienzo de la campaña científica completa.

Roman tendrá un campo de visión al menos cien veces mayor que el del telescopio Hubble. La NASA espera que pueda medir la luz de hasta mil millones de galaxias durante su vida operativa y estudiar materia oscura, energía oscura y exoplanetas.

Las observaciones del coronógrafo ocuparán tres meses durante la primera etapa

El equipo ha preparado observaciones que sumarán tres meses, repartidos durante el primer año y medio de operaciones. Antes deberá completar la calibración, comprobar la estabilidad óptica y verificar que el sistema de control reduce suficientemente la luz estelar.

Los resultados servirán para saber hasta qué punto los espejos deformables y las máscaras pueden trabajar juntos fuera de la Tierra. La tecnología también es relevante para el futuro Habitable Worlds Observatory, un concepto de misión con el que la NASA pretende llegar a caracterizar planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas parecidas al Sol.

La activación del 1 de septiembre confirma que el instrumento recibe energía y responde. Las imágenes científicas y la validación de sus capacidades llegarán después de las pruebas, por lo que todavía no existe un descubrimiento planetario asociado a este encendido.