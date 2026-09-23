Renfe ofrece hasta dos viajes gratis este otoño a quienes cumplan estas condiciones antes de octubre

Los participantes de Verano Joven deben vincular sus trayectos a Más Renfe. Los billetes gratis se canjearán en trenes seleccionados hasta diciembre.

Renfe contabilizará desde el 1 de octubre de 2026 los viajes de Verano Joven que dan derecho a billetes gratis durante el otoño. El plazo para realizar los trayectos válidos termina el 30 de septiembre. La promoción, vigente desde el 1 de julio, exige pertenecer a Más Renfe y haber vinculado las compras al programa. Según sus condiciones, cada dos viajes válidos generan un código, con un máximo de dos. Los complementos quedan fuera del descuento.

Qué viajes de Verano Joven cuentan para el premio de Renfe

Para acumular trayectos cuentan los realizados en AVE, Avlo y Larga Distancia con Verano Joven entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además, el viajero debe introducir su número Más Renfe al comprar. La promoción comercial añade una ventaja a los descuentos de Verano Joven aprobados por el Gobierno. No basta con haber utilizado cualquier tren durante el verano. Los viajes de Media Distancia convencional o Avant reciben ayudas, pero no aparecen entre los trayectos que generan estos códigos.

El máximo de dos códigos introduce un límite que merece atención. Con dos viajes válidos se obtiene uno; con cuatro se alcanza el tope de dos. Realizar seis trayectos no aumenta ese máximo a tres. Es un cálculo de las condiciones publicadas, no una nueva restricción anunciada en septiembre. Tampoco basta con comprar billetes que después no se utilizan: Renfe contabiliza viajes realizados. Quien conserve un trayecto pendiente debe atender a su fecha efectiva, porque el periodo termina el día 30.

El código de otoño no sirve para todos los trenes

El canje permitirá viajar desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, en trenes y horarios seleccionados. La rebaja alcanza el 100% del billete en la opción Elige Estándar. Cada código sirve una sola vez y no incluye los complementos añadidos a la compra. Las condiciones excluyen Avlo, los billetes combinados y los trenes internacionales. Por tanto, haber viajado en Avlo durante el verano puede ayudar a generar el premio, aunque este no pueda utilizarse después en Avlo.

Esta diferencia separa la obtención del beneficio de su utilización. Dos trayectos estivales válidos no garantizan una plaza gratuita en cualquier salida que interese al viajero. Debe existir disponibilidad dentro de la selección de la promoción. Tampoco convierten el código en un abono ilimitado ni en una cantidad de dinero reembolsable. Al organizar una escapada, pueden consultarse otras novedades de transporte público, pero cada producto conserva sus requisitos. Para calcular el coste final hay que añadir los servicios opcionales elegidos.

La ayuda estatal tiene un máximo de 30 euros por trayecto comercial

El descuento público de verano y el premio comercial de otoño tienen reglas diferentes. El Real Decreto-ley 14/2026 fija una rebaja del 50% para servicios ferroviarios comerciales adheridos, con un máximo de 30 euros por trayecto. Ese límite cambia el ahorro cuando el billete supera los 60 euros. Por ejemplo, una tarifa de 40 euros queda en 20. Una de 80 euros queda en 50, porque descontar la mitad superaría el máximo permitido. Son ejemplos calculados sobre precios hipotéticos, sin complementos.

La norma reserva el programa estatal a quienes nacieron entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Exige nacionalidad española o, alternativamente, nacionalidad extranjera con residencia legal en España. También requiere registrarse en la web del Ministerio de Transportes. La fecha decisiva para la bonificación es la del viaje, comprendida entre julio y septiembre. Comprar durante septiembre un desplazamiento para octubre no permite aplicarle automáticamente esta ayuda estatal. El posible código comercial de otoño funciona por otra vía.

Qué comprobar antes del cierre y cómo acceder a las ventajas adicionales

Los viajeros que todavía quieran utilizar Verano Joven deben completar el registro antes de comprar y emplear el código personal recibido. Renfe recomienda registrarse con al menos 24 horas de antelación a la primera compra. Para el premio adicional, también hay que comprobar que el billete incorpora el número de fidelización. Conservar el localizador y el justificante facilita identificar el trayecto ante una incidencia. El recuento comienza después de la campaña; no debe darse por recibido un código antes de su asignación.

Existe otra ventaja para participantes de entre 18 y 25 años que realicen cuatro viajes válidos o más. Pueden acceder a la tarjeta Más Renfe Joven gratuita conforme a las condiciones específicas de alta. El enlace personalizado tendrá validez hasta el 31 de octubre y la tarjeta durará un año desde la inscripción. No es el mismo beneficio que los billetes gratuitos.

Los límites y exclusiones pueden consultarse en las condiciones de Renfe, junto al decreto de la ayuda estatal.