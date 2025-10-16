Se necesita personal en Leganés (Madrid) para trabajar en CC Parque Sur: incorporación inmediata

¿Te apasiona el mundo de la moda y la atención al cliente? MISAKO, marca reconocida en el sector de complementos, bolsos y accesorios, busca personal para su tienda ubicada en el Centro Comercial Parque Sur de Leganés (Madrid). La compañía ofrece un entorno dinámico, orientado a las ventas y al trabajo en equipo, dentro de un proyecto en crecimiento y expansión. En esta noticia te contamos cuáles son los requisitos necesarios para participar en este proceso de selección y cómo enviar tu currículum de forma correcta.

MISAKO está contratando vendedor/a para su tienda en el CC Parque Sur de Leganés (Madrid): cuáles on las funciones y requisitos a cumplir

Formarás parte del equipo de ventas de MISAKO, donde tu principal misión será ofrecer una atención personalizada al cliente, mantener el orden y la imagen de la tienda y contribuir al cumplimiento de los objetivos comerciales. En tu día a día realizarás tareas de reposición y ubicación del género, control de almacén, mantenimiento de la limpieza del punto de venta, gestión de caja y soporte al cliente durante sus compras.

Este puesto requiere un perfil dinámico, con pasión por la moda, capacidad para trabajar en equipo y una actitud proactiva hacia las ventas. Se valorará especialmente la organización, la orientación al cliente y la habilidad para desenvolverse en un entorno comercial ágil y exigente.

Para poder participar en el proceso de selección en el centro comercial Parque Sur de Leganés, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Formación: Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia: mínimo 1 año en ventas o atención al cliente en el sector retail.

Disponibilidad: incorporación inmediata.

Movilidad: vehículo propio.

Conocimientos: ventas, control de caja, atención al cliente, moda y orientación comercial.

Condiciones del puesto y entorno laboral

MISAKO ofrece un contrato indefinido con jornada parcial de 36 horas semanales y una retribución anual entre 14.000€ y 15.000€ brutos, según convenio. La posición se desarrolla de forma presencial en el Centro Comercial Parque Sur de Leganés (Madrid), dentro del sector textil, moda y calzado.

La compañía, en plena fase de expansión, apuesta por un entorno laboral basado en la colaboración, la cercanía y el crecimiento profesional. El equipo de tienda de MISAKO trabaja para ofrecer un servicio excelente y transmitir los valores de la marca a cada cliente que visita el establecimiento.

Cómo enviar el currículum a MISAKO

Si quieres formar parte del equipo de MISAKO como vendedor/a en el CC Parque Sur de Leganés, puedes acceder al portal de empleo donde la empresa ha publicado la vacante. Revisa los requisitos y la jornada laboral, actualiza tu currículum destacando tu experiencia en atención al cliente y ventas, y selecciona la opción “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura.