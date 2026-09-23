Abierta bolsa de empleo de invierno: se buscan casi 200 personas para trabajar entre estas cuatro estaciones de esquí

Las ofertas de empleo de Aramón abarcan cuatro estaciones. El convenio permite comprobar el salario según la empresa contratante y el nivel profesional.

Aramón abrió el 21 de septiembre de 2026 su proceso de selección para la temporada 2026/2027, con cerca de 200 vacantes. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 13 de octubre, según el anuncio del grupo. Hay oportunidades en Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares. Quien valore trasladarse necesita identificar la sociedad contratante y confirmar las condiciones del alojamiento. La vivienda no se anuncia como gratuita y garantizada.

Las ofertas de empleo de Aramón incluyen perfiles diferentes

La selección comprende restauración, atención al cliente, mantenimiento, actividades de montaña, servicios y organización de eventos. Formigal-Panticosa concentra las incorporaciones y después figura Cerler, aunque también participan las estaciones turolenses. El anuncio no publica un reparto numérico por centro ni establece requisitos idénticos para todos los puestos. Por eso, quien busque preparar su currículum debe relacionar su experiencia con la oferta concreta. Una trayectoria en cocina no acredita automáticamente las competencias necesarias para mantenimiento o tareas de montaña.

El volumen anunciado resulta similar al de la convocatoria anterior. En septiembre de 2025, la empresa también comunicó cerca de 200 vacantes para esas estaciones. Entonces, el periodo de presentación transcurrió entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre. Este año, ambas fechas se adelantan un día. La comparación evita interpretar las 200 oportunidades como un aumento respecto al anuncio anterior. También ayuda a distinguir una nueva campaña de selección de una oferta antigua que continúe apareciendo en buscadores.

El salario debe comprobarse por sociedad y nivel profesional

El convenio publicado en el BOA sitúa la base anual del nivel 8 en 19.503,80 euros desde el 1 de noviembre de 2026. Frente a los 18.935,73 euros anteriores, son 568,07 euros más, aproximadamente un 3%. Se trata de importes brutos anuales, no del dinero que cobrará automáticamente alguien contratado durante unos meses. La duración efectiva, la jornada y los complementos modifican el cálculo individual. El dato permite comprobar una propuesta salarial, pero no sustituye las condiciones recogidas en cada contrato.

Su ámbito incluye Formigal, Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, Nieve de Teruel y Aramón Montañas de Aragón. Excluye expresamente Viajes Aragón Esquí y Araser Servicios Montañas de Aragón. Tampoco puede asignarse el nivel 8 a todas las vacantes: corresponde a personal base o en formación. Antes de comparar dos ofertas, el candidato debe preguntar qué empresa contratará y qué clasificación tendrá. El convenio oficial permite consultar esas diferencias sin confundir una referencia general con una remuneración individual.

El alojamiento necesita confirmación antes de organizar la mudanza

El anuncio menciona forfait para los días libres, abonos familiares, manutención, ayudas de transporte y descuentos. Sobre vivienda, explica que el grupo trabaja en opciones para quienes se desplazan. Esa formulación no concreta disponibilidad, precio ni condiciones. Por tanto, un aspirante de otra provincia necesita confirmar alojamiento, desplazamiento diario y posibles gastos antes de comprometerse. Las ofertas de trabajo deben compararse contando también esos costes. Un beneficio deportivo no resuelve por sí mismo el presupuesto necesario para vivir cerca del centro durante todo el invierno.

Los datos de plantilla también necesitan contexto. La comunicación de 2025 situaba el máximo de la campaña precedente en 1.200 trabajadores y la media en 900. La nueva comunicación eleva esas referencias a 1.300 y 970, respectivamente. Al comparar ambas publicaciones, el máximo aumenta unas 100 personas y la media unas 70. Son variaciones aproximadas del 8,3% y el 7,8%. No equivalen a vacantes adicionales disponibles ahora: describen plantillas de campañas sucesivas, mientras la selección actual mantiene su propio volumen anunciado.

Cómo presentar la candidatura y evitar solicitudes incompletas

La solicitud se canaliza mediante el portal de empleo, que permite buscar por nombre, tipo de oferta y ubicación. El formulario contempla currículum, carta de motivación y preguntas previas. Primero debe localizarse el puesto y comprobar sus exigencias. Después, hay que completar el perfil con información que permita acreditar experiencia y formación. Si aparecen varios destinos, resulta útil decidir previamente cuáles son viables. Presentarse a una estación sin valorar el desplazamiento puede complicar una incorporación que, sobre el papel, parece adecuada.

El propio portal diferencia requisitos obligatorios y opcionales. Cuando falta un requisito obligatorio, puede impedir la inscripción y pedir que se complete la información curricular. Si la carencia afecta a condiciones opcionales, indica que la candidatura puede tenerse en cuenta. Esa diferencia evita descartar una oportunidad por no reunir todos los méritos deseables. Al terminar, deben comprobarse los datos de contacto y conservarse la confirmación disponible. El plazo del 13 de octubre corresponde a candidaturas; no anuncia una fecha universal para empezar a trabajar.