El Gobierno propone limitar las guardias sanitarias a 17 horas y actuar al superar cinco al mes

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La reforma incluye límites de jornada, nuevos descansos y medidas contra la sobrecarga.

El Gobierno aprobó el 1 de septiembre de 2026 el Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que plantea cambios de gran alcance en las condiciones laborales del personal sanitario público. Entre las medidas más relevantes figuran una jornada máxima de 45 horas semanales, guardias que no podrán superar las 17 horas y la consideración de carga horaria excesiva cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes.

El texto debe pasar ahora por las Cortes Generales. Por tanto, todavía no está en vigor y puede ser modificado durante su tramitación parlamentaria. Esta precisión es especialmente importante porque las nuevas reglas de jornada y guardias no pueden aplicarse como si ya fueran un derecho exigible desde septiembre.

Las guardias no podrían superar 17 horas y habría límites a la sobrecarga

El proyecto dispone que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales y que no podrá computarse más de una guardia semanal en cómputo trimestral. La guardia, además, no podrá superar las 17 horas. Si una jornada ordinaria y una guardia son consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá rebasar ese límite.

El Gobierno introduce también por primera vez el concepto de carga horaria excesiva. Entre los supuestos contemplados aparece realizar de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes. Cuando exista esa sobrecarga, el texto prevé medidas organizativas y preventivas y exige reforzar las plantillas a las administraciones competentes.

Otra novedad es que no podrá exigirse una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia. Los periodos de descanso anteriores y posteriores restarán de la jornada ordinaria y, a efectos administrativos, se considerarán tiempo realizado, sin obligación de recuperarlo después.

Los servicios de salud tendrían hasta cinco años para adaptar sus plantillas

La adaptación no sería inmediata en todos los servicios autonómicos. El proyecto concede un plazo de hasta cinco años para introducir los cambios organizativos y de plantilla necesarios para aplicar las nuevas previsiones sobre jornada. El objetivo declarado es evitar pérdidas retributivas para los profesionales y un deterioro de la asistencia.

Además, los servicios cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia esa referencia. La disponibilidad de profesionales y la calidad asistencial deberán tenerse en cuenta durante el proceso.

El texto amplía también los supuestos en los que podrá solicitarse la exención de guardias. Entre otros casos aparecen embarazo y lactancia natural, reducción de jornada por cuidado de hijos, motivos de salud y, en los términos que regule cada servicio de salud, mayores de 55 años.

Las plazas fijas deberían convocarse cada dos años

La reforma aborda igualmente la temporalidad. Los procesos para seleccionar personal estatutario fijo deberán convocarse con carácter general cada dos años y resolverse en un máximo de 18 meses. También se mantiene la compensación económica cuando se produzca abuso de temporalidad.

En movilidad voluntaria, el proyecto plantea concursos abiertos y permanentes con adjudicaciones al menos anuales. Los servicios autonómicos dispondrían de 24 meses desde la entrada en vigor del Estatuto para implantar este sistema.

El cambio, por tanto, no se limita a las guardias. Afecta a jornada, descansos, plantillas, conciliación, temporalidad y movilidad. La referencia decisiva en este momento sigue siendo que se trata de un proyecto de ley, y el contenido definitivo dependerá de su aprobación parlamentaria y de la posterior publicación en el BOE.

La documentación oficial está disponible en la referencia del Consejo de Ministros.