Bolsa de empleo para trabajar como conserje-recepcionista en centros deportivos municipales de Arroyomolinos (Madrid)

La Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, S.A. (EMUGESA), dedicada a la gestión de instalaciones y servicios públicos del municipio, ha abierto un proceso de selección para la creación de una bolsa de empleo con el objetivo de incorporar operarios/as de servicios auxiliares (conserjería) y taquilleros/as recepcionistas en los centros deportivos de la localidad.

Se trata de una oportunidad laboral para personas que quieran trabajar con contratos de duración determinada, fijos discontinuos o incluso indefinidos, dependiendo de las necesidades de sustitución o cobertura de plantilla. Si quieres conocer todos los detalles sobre estas vacantes y los pasos a seguir para inscribirte, sigue leyendo.

EMUGESA busca conserjes y recepcionistas para sus centros deportivos: condiciones laborales y requisitos

¿Estás en búsqueda de empleo? EMUGESA ofrece distintas opciones de jornada, tanto parcial (inferior a 25 horas semanales, para fines de semana) o superior a esta jornada. Estas vacantes están orientadas a reforzar los servicios auxiliares de las instalaciones deportivas municipales de Arroyomolinos, donde las funciones principales se centrarán en la conserjería, atención al público en taquilla y recepción, control de accesos, así como apoyo en limpieza, vigilancia y tareas básicas de mantenimiento.

Los contratos serán de carácter temporal, fijo-discontinuo o indefinido, según la situación, con jornada indiferente y modalidad presencial. Aunque no se ha concretado el salario en la convocatoria, el proceso garantiza estabilidad dentro de una bolsa activa durante varios meses, lo que permitirá a los aspirantes optar a diferentes sustituciones y coberturas.

En cuanto a los requisitos, para los puestos con jornada inferior a 25 horas semanales basta con contar con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no se exige experiencia previa, aunque se valorará el conocimiento en vigilancia, limpieza y mantenimiento. En cambio, para las jornadas superiores a 25 horas semanales, será necesario acreditar al menos 6 meses de experiencia, contar con la ESO o equivalente, y disponer de conocimientos de ofimática (Word, Excel y Outlook).

También se valorará de manera especial tener formación complementaria en atención al cliente, programas de gestión deportiva (como I2A Cronos), soporte vital básico y desfibrilación automática, además de titulaciones de FP o certificados de profesionalidad relacionados con la rama administrativa o de servicios.

Cómo enviar la solicitud para trabajar en EMUGESA: documentos a presentar

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 19 de mayo hasta el 19 de noviembre de 2025, con un periodo de inscripción de 6 meses y valoraciones periódicas mensuales de las candidaturas admitidas.

Para inscribirte, deberás descargar las bases y el modelo de solicitud (Anexo I) a través de la página web oficial de EMUGESA, rellenarlo y remitirlo antes de las 14:30 horas del 19 de noviembre de 2025 (tienes todas las bases de la convocatoria en la propia web). La documentación podrá entregarse de manera presencial en las oficinas de la empresa, situadas en C/ Madrid nº 31, Arroyomolinos (Madrid), enviarse por correo postal a la misma dirección o a través del correo electrónico gestion@emugesa.com.

Será obligatorio aportar fotocopia del DNI o pasaporte, currículum vitae actualizado (máximo tres hojas a una cara), informe de vida laboral, y copia de certificados que acrediten la formación mínima exigida. Además, se podrán presentar titulaciones adicionales y certificados de formación complementaria que servirán para mejorar la puntuación en la valoración final.