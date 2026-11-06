Écija convoca 20 plazas de oficios y ofrece nueve sin título académico, pero exige experiencia y carné B

Las plazas de oficios de Écija se cubren por oposición y admiten solicitudes durante noviembre. La experiencia es un requisito de acceso, aunque no haya concurso de méritos.

El Ayuntamiento de Écija mantiene abierto desde el 3 de noviembre el plazo para solicitar veinte plazas de oficios como funcionario de carrera. El BOE publicó la convocatoria el día 2 y concede veinte días hábiles, hasta el 30 de noviembre. Nueve puestos de ayudante no exigen titulación académica, pero sí experiencia profesional o una combinación de certificado profesional y experiencia. Todas las categorías requieren permiso de conducir B, una condición que también afecta a quienes soliciten esos puestos de ayudante.

Las plazas de oficios de Écija abarcan diez categorías municipales

El anuncio del BOE reúne tres plazas de oficial albañil, tres de oficial jardinero y una por cada especialidad de pintura, carpintería y fontanería. Se añaden un maquinista y un herrero, completando once puestos del subgrupo C2. Las nueve plazas restantes corresponden a ayudantes: tres de albañilería, cuatro de jardinería y dos de electricidad. Estos ayudantes pertenecen a otras agrupaciones profesionales. Una plaza de ayudante albañil se reserva a personas con discapacidad igual o superior al 33%; las otras diecinueve son de turno general.

La proporción de puestos sin título académico alcanza el 45% de la convocatoria, calculado sobre nueve de veinte plazas. Esa característica también aparece en otras plazas municipales de oficios, pero no implica que los requisitos profesionales sean intercambiables. En Écija, los ayudantes deben acreditar un certificado de profesionalidad de nivel 1 relacionado con el oficio y un año de experiencia. La alternativa es acreditar dos años de experiencia en la ocupación convocada. Una persona sin título y sin trayectoria profesional no cumple esas vías de acceso.

Los oficiales necesitan ESO y experiencia, con condiciones propias según el oficio

Los once puestos C2 exigen ESO o equivalente, además de las condiciones profesionales del anexo primero. Para oficial albañil, por ejemplo, se admite un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia y área previstas, junto con un año trabajado. También puede accederse acreditando tres años de experiencia en la ocupación convocada. La ESO sigue siendo necesaria en ambas vías. En carpintería, jardinería y herrería cambian los certificados admitidos; las bases detallan las familias profesionales y niveles correspondientes. No basta con aportar cualquier curso de una actividad parecida.

Maquinista incorpora una vía específica mediante programa formativo de maquinaria y un año de experiencia, además de las alternativas recogidas en su anexo. Para oficial fontanero se exige también el carné RITE o los certificados profesionales que lo cubran, en los términos publicados. El permiso B aparece en las diez categorías. Todos los requisitos deben reunirse al terminar el plazo de instancias. La selección se realiza por oposición: la experiencia permite cumplir condiciones de admisión, pero no genera una puntuación adicional en un concurso de méritos.

El examen combina sesenta preguntas y una prueba práctica eliminatoria

Las bases establecen un ejercicio con dos partes obligatorias y sucesivamente eliminatorias, que el tribunal puede celebrar en la misma sesión. La prueba teórica contiene sesenta preguntas, con cuatro respuestas alternativas y una correcta, durante un máximo de noventa minutos. Cada acierto aporta 0,50 puntos y se necesitan quince sobre treinta. Quien no alcance ese mínimo queda eliminado y no obtiene corrección de la parte práctica. El temario está desglosado por ocupación, con veinte temas para oficiales, maquinista y herrero, y diez para las categorías de ayudante.

La prueba práctica plantea un supuesto relacionado con las funciones de la plaza y dura el tiempo que determine el tribunal. También exige quince puntos sobre treinta. La nota final es la media de ambas partes: obtener veinte y veinticuatro puntos daría veintidós. En cambio, una puntuación alta no compensa suspender la otra prueba. Este acceso exclusivamente por exámenes comparte modalidad con otras convocatorias sin concurso de méritos, aunque cada administración fija su programa. En Écija, los contenidos incluyen conocimientos municipales, tareas profesionales y prevención de riesgos.

La solicitud permite pedir acceso a bolsas de trabajo de tres años

La instancia utiliza el modelo del anexo tercero y puede presentarse en el registro municipal o por las vías previstas legalmente. Debe acompañarse de identificación y justificante de tasa o de su exención, además de la documentación de discapacidad cuando corresponda. Las bases remiten el importe vigente de la tasa al tablón de la sede electrónica municipal. Entre las exenciones recogen discapacidad de al menos el 33%, familia numerosa y determinados demandantes de empleo. Para estos últimos se exige un mes previo de inscripción y rentas mensuales no superiores al salario mínimo.

Quien quiera formar parte de la bolsa de su ocupación debe manifestarlo en la solicitud. Las listas tendrán una vigencia de tres años desde su constitución, salvo sustitución anterior por otra bolsa de la misma categoría. Se ordenan primero quienes superen el ejercicio completo y después los aspirantes conforme a su puntuación teórica. Los llamamientos se realizan preferentemente por teléfono, con reglas específicas para intentos fallidos y necesidades urgentes. Mantener actualizados los datos de contacto resulta relevante: tres llamamientos diferentes sin localización pueden provocar una exclusión provisional hasta contactar con Personal.