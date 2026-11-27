El Estatuto prohíbe las multas de haber. Una suspensión de empleo y sueldo es una sanción distinta y debe cumplir sus propias reglas.

Cometes un error durante la jornada y la empresa anuncia que te descontará una cantidad como castigo. El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe las multas de haber, es decir, sanciones que recortan el salario ya ganado. La prohibición no elimina la potestad disciplinaria empresarial. Obliga a distinguir esa multa de una suspensión de empleo y sueldo, del tiempo no trabajado y de otras reclamaciones que requieren una justificación diferente.

Castigar con un descuento salarial no equivale a suspender el contrato

Una multa de haber consiste en quitar parte de la remuneración como sanción mientras el trabajador ha prestado el servicio correspondiente. La suspensión de empleo y sueldo funciona de otra manera: durante los días de suspensión no se trabaja ni se cobra. Para imponerla deben concurrir una infracción y una sanción previstas en las disposiciones aplicables. El convenio colectivo resulta decisivo para conocer la graduación de las faltas y las posibles consecuencias.

La diferencia no depende únicamente de cómo se titule el documento. Si se trabaja toda la jornada y después se resta un castigo fijo, hay que examinar lo sucedido. Ya se ha abordado una suspensión de empleo y sueldo confirmada en un caso de ambulancias. Una resolución individual no autoriza cualquier sanción: la conducta acreditada, el convenio y la proporcionalidad deben valorarse en cada conflicto concreto entre empresa y trabajador.

Una falta grave debe comunicarse por escrito con sus hechos y fecha

El Estatuto exige comunicación escrita para las sanciones por faltas graves y muy graves. Debe reflejar la fecha y los hechos que motivan la decisión. Una explicación vaga dificulta identificar qué conducta se reprocha. Al recibirla, guarda una copia y anota cuándo se notificó. Es útil separar la descripción del incidente, la calificación elegida y la medida impuesta, porque son aspectos diferentes que pueden discutirse mediante el procedimiento correspondiente.

También están prohibidas las sanciones que reduzcan la duración de las vacaciones o recorten otros derechos al descanso. El poder disciplinario no permite crear libremente un catálogo de castigos. Si la empresa anuncia que un error se compensará renunciando a días de descanso, solicita la comunicación por escrito y el fundamento utilizado. La existencia de una norma interna no basta para desplazar las garantías legales que protegen el salario y los descansos.

No todos los descuentos responden a una sanción disciplinaria

Una retención legal, una regularización justificada o el cálculo del tiempo no trabajado no se identifican automáticamente con una multa. Tampoco puede resolverse una discrepancia mirando únicamente el ingreso bancario. La conservación de las nóminas permite comparar conceptos, periodos y cantidades. Pide un desglose cuando aparezca una deducción nueva. El objetivo es conocer si la empresa descuenta tiempo, compensa una cantidad o declara expresamente que está imponiendo una sanción.

Si el empresario alega que el trabajador causó daños, la discusión tampoco queda resuelta por poner un importe en el recibo salarial. Habrá que identificar el hecho, la responsabilidad que se atribuye y la vía utilizada para reclamar. Una rotura accidental y una actuación intencionada no describen lo mismo. Reúne las instrucciones recibidas, las comunicaciones del incidente y cualquier parte relacionado. Esa documentación permite valorar el conflicto sin aceptar automáticamente el motivo elegido por la empresa.

El plazo para impugnar una sanción obliga a actuar con rapidez

La Ley reguladora de la jurisdicción social prevé un procedimiento para impugnar sanciones y remite al plazo de veinte días hábiles del artículo 103. El cómputo y los efectos de la conciliación deben examinarse desde la notificación concreta. No esperes a que llegue la siguiente nómina si ya has recibido la medida. La reclamación de cantidades y la impugnación de la sanción pueden tener plazos y objetos distintos.

Consulta cuanto antes con la representación laboral o con un profesional para determinar la actuación que corresponde. Conserva la carta, el convenio, el registro horario y los recibos afectados. La empresa debe acreditar los hechos imputados dentro del procedimiento judicial. Una conversación informal o una petición de explicaciones no garantizan que el plazo quede detenido. Identificar la fecha de recepción y el tipo de decisión evita perder posibilidades de revisión mientras se intenta aclarar el descuento.