Castilla y León ofrece becas de hasta 350 euros por renta y otras ayudas por rendimiento académico

Las becas artísticas superiores de Castilla y León se solicitan hasta el 30 de noviembre. La convocatoria distingue ayudas por renta y aprovechamiento.

El alumnado de enseñanzas artísticas superiores de Castilla y León puede solicitar nuevas ayudas autonómicas para el curso 2026-2027 hasta el 30 de noviembre. La convocatoria, publicada el 30 de octubre, combina una modalidad por renta y otra por aprovechamiento académico. Las becas artísticas superiores de Castilla y León exigen haber obtenido la beca estatal de matrícula. El programa prevé 170.000 euros, condicionados a la existencia de crédito presupuestario suficiente en 2027.

Las becas artísticas superiores de Castilla y León tienen un requisito estatal

Pueden acceder estudiantes matriculados en centros públicos o privados de la comunidad que impartan enseñanzas artísticas superiores oficiales de grado o máster. La orden excluye los estudios universitarios y los conducentes al doctorado. Tampoco permite solicitar la ayuda a quien ya tenga una titulación del mismo nivel o superior, o reúna los requisitos para obtenerla. El padrón también importa: debe estar en un municipio de Castilla y León al presentar la solicitud. Esa condición debe mantenerse durante el periodo vinculado al derecho al cobro.

La ayuda estatal de matrícula figura como requisito general al finalizar el plazo de solicitud. Haber presentado una petición para las becas MEC 2026-2027 no equivale, por sí solo, a ser beneficiario. Esta convocatoria es diferente de las becas autonómicas de Bachillerato, que incluyen FP y establecen otras incompatibilidades. Aquí la ayuda estatal forma parte de las condiciones de acceso. Además, las subvenciones compatibles para una misma finalidad no pueden superar conjuntamente el coste de la actividad subvencionada.

La modalidad de renta alcanza 350 euros y no incluye a los másteres

La modalidad de renta abarca todos los cursos de grado artístico superior y concede entre 100 y 350 euros. Los másteres quedan fuera de esta modalidad. En cambio, el aprovechamiento académico se dirige al alumnado de segundo curso y posteriores de grado, además del matriculado en máster. Su cuantía oscila entre uno y diez euros por crédito computable superado. La orden no asegura el importe máximo a todas las personas admitidas. La cantidad concreta depende del presupuesto y del reparto establecido en la convocatoria.

Para el aprovechamiento académico se exige, con carácter general, una matrícula de 60 créditos ECTS. También se admite una carga inferior cuando incluya todos los créditos pendientes para terminar la titulación. En los másteres se computan los créditos aprobados en el último curso de grado que permitió acceder. Por ejemplo, 60 créditos admitidos representarían entre 60 y 600 euros según el importe finalmente asignado por crédito. El cálculo es orientativo. Estudiar varias enseñanzas simultáneamente tampoco permite duplicar solicitudes: la ayuda solo puede pedirse para una.

Una familia de cuatro miembros tiene dos umbrales de ingresos diferentes

La convocatoria utiliza la renta familiar neta de 2025 calculada para la beca estatal, no simplemente el salario mensual actual. Para cuatro miembros, el umbral de aprovechamiento académico está en 40.773 euros. En la modalidad de renta se reduce a 38.242 euros. La orden exige ingresos inferiores a esos importes. Una familia de cuatro miembros con 39.000 euros quedaría por debajo del primero y por encima del segundo. Ese ejemplo solo ilustra el requisito económico y no presupone que cumpla las restantes condiciones.

La dotación inicial reserva 93.854 euros para aprovechamiento y 76.146 para renta. Si queda dinero en una modalidad, podrá destinarse a la otra. Cuando el crédito resulte insuficiente, las solicitudes se ordenarán de menor a mayor renta familiar. Un empate se resolverá atendiendo a la renta por miembro de la familia. Si hay fondos para cubrir las cuantías mínimas de todas las solicitudes admisibles, se aplicará un reparto proporcional. Por eso, cumplir el umbral económico no permite anticipar el importe que acabará reconociendo Educación.

El formulario debe registrarse y la resolución puede tardar seis meses

La solicitud se cumplimenta mediante la aplicación del Portal de Educación o de la sede electrónica autonómica. Después puede imprimirse, firmarse y presentarse en un registro admitido. También cabe tramitarla electrónicamente con DNI electrónico o un certificado compatible. Rellenar el formulario sin registrarlo no completa la presentación. El recibo electrónico debe incluir fecha, hora y número de entrada. Si se presentan varias solicitudes dentro del plazo, únicamente se tendrá en cuenta la última. La convocatoria establece veinte días hábiles de presentación y termina el 30 de noviembre.

Debe aportarse el certificado de matrícula y la documentación adicional que corresponda cuando no se autoricen las consultas administrativas. Para corregir defectos se concederán diez días hábiles desde el requerimiento. El plazo máximo para resolver será de seis meses desde el día siguiente al cierre de solicitudes. El silencio administrativo es desestimatorio y el abono se hará mediante transferencia bancaria. La convocatoria íntegra de Educación detalla los requisitos, la documentación y el procedimiento. No fija una fecha inmediata de ingreso por haber registrado la petición.