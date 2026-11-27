La formación de la Universidad de Pensilvania es de acceso directo y recomienda un nivel B2. El certificado acredita la finalización, sin equivaler a un título de idiomas.

Santander Open Academy permite acceder gratuitamente a un curso de seis horas para preparar entrevistas de trabajo y conversaciones profesionales en inglés. La formación, ofrecida por la Universidad de Pensilvania, permanece abierta hasta el 31 de diciembre de 2026 y admite mayores de 16 años de cualquier país. La ficha consultada el 18 de noviembre anuncia plazas ilimitadas y acceso directo tras registrarse, sin necesidad de ser cliente del banco.

La formación parte de un nivel B2 y trabaja situaciones laborales

El curso se centra en presentaciones personales, entrevistas, reuniones y contactos profesionales. Su ficha oficial de acceso recomienda un nivel intermedio alto, equivalente a B2. Las actividades se realizan en inglés. Por ello, la propuesta encaja mejor como refuerzo para alguien que ya puede comunicarse en ese idioma que como primer acercamiento desde cero. La denominación del curso no implica que otorgue una acreditación de nivel.

El banco describe un aprendizaje orientado a explicar la experiencia, organizar una presentación breve y responder a preguntas habituales de selección. La preparación complementa un currículum profesional bien estructurado, porque permite practicar cómo contar lo que aparece por escrito. No basta con memorizar una presentación extensa. El objetivo anunciado es mejorar la comunicación en situaciones profesionales y adaptar las respuestas a la conversación que se produzca.

Las seis horas se pueden repartir sin un horario de clase fijo

La plataforma presenta una dedicación de seis horas, con contenidos que el alumno puede recorrer a su ritmo. No fija una sesión semanal obligatoria ni exige desplazarse a un aula. Sus preguntas frecuentes recomiendan utilizar un ordenador y una conexión a internet. También se puede acceder desde otros dispositivos compatibles. El contenido necesita conexión y no se ofrece como material para descargar y estudiar completamente sin acceso a la red.

Una persona podría distribuir esas seis horas en varias sesiones según su disponibilidad. Esa organización sería una decisión personal, no un calendario académico anunciado. El plazo publicado se refiere al acceso a esta oferta hasta final de año. Antes de dejar la formación para los últimos días, interesa comprobar las condiciones que muestre la matrícula. Estudiar con margen permite revisar actividades y practicar las expresiones que resulten menos familiares.

El certificado acredita el curso y no sustituye una prueba oficial de idioma

Santander distingue en sus preguntas frecuentes de formación el certificado de finalización de una acreditación académica oficial. El documento acredita haber completado correctamente la actividad, pero no incorpora créditos de la universidad colaboradora. Tampoco demuestra por sí solo un B2 ante una oposición o una institución. La validez para cada proceso depende del documento expresamente exigido, no del prestigio del nombre que aparece asociado al curso.

Esta distinción también se aplica al comparar otras propuestas, como el curso de inglés de UNED. Practicar un idioma y certificar formalmente un nivel son objetivos diferentes. El alumno puede incorporar la actividad a su formación complementaria, indicando su denominación y duración reales. Si una vacante exige un certificado concreto, deberá comprobar por separado la forma de obtenerlo y las entidades que reconoce el proceso de selección.

El registro da acceso directo y permite solicitar el documento final

La modalidad anunciada tiene plazas ilimitadas y no utiliza una selección competitiva. El usuario debe registrarse, validar su correo y entrar en el curso. Las normas generales indican que, después de completar los módulos y la autoevaluación, se habilita la solicitud del certificado. El documento se emite con los datos de la cuenta. Revisar el nombre y los apellidos antes de solicitarlo evita errores en la identificación.

La oferta de idiomas de Santander distingue este acceso inmediato de otros programas con cupos. No es necesario abrir una cuenta bancaria para utilizar la plataforma de aprendizaje. El interesado puede empezar con su perfil formativo y avanzar según sus necesidades. Al terminar, tendrá una actividad adicional para describir en su trayectoria; conseguir una entrevista o superar una selección dependerá de las condiciones de cada empresa.