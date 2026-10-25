La Diputación de Toledo convoca 4 plazas fijas de auxiliar administrativo: abierto el plazo para solicitarlas

Las solicitudes comienzan el 22 de octubre y la selección depende de dos exámenes. La tasa de 16 euros contempla reducciones vinculadas a la renta.

Quienes preparan oposiciones con la ESO tienen una nueva convocatoria en la Diputación de Toledo, publicada en el BOE este 21 de octubre. Son cuatro plazas de auxiliar administrativo, repartidas entre tres de turno libre y una reservada a personas con discapacidad. Las solicitudes comienzan el 22 de octubre y disponen de veinte días hábiles. La selección se resuelve mediante oposición: la experiencia profesional o los cursos no añaden puntos mediante un concurso de méritos.

Tres plazas de turno libre y una reservada dentro del subgrupo C2

Los puestos pertenecen a la plantilla funcionarial de la Diputación Provincial, dentro de Administración General y su subescala Auxiliar. La reserva supone el 25 % de las cuatro plazas, pero esa proporción no expresa las probabilidades de aprobar. Quien participe por turno libre ordinario compite por tres puestos. Las bases provinciales se publicaron el 14 de octubre, tras aprobarse el día 13. El anuncio estatal de hoy activa el periodo de solicitudes. Son momentos distintos del mismo proceso, vinculado a la oferta de empleo público de 2026.

La titulación exigida es Graduado en ESO o equivalente, obtenida antes de terminar el plazo. También se exige capacidad funcional, tener al menos dieciséis años y no superar la jubilación forzosa. Se aplican las condiciones de nacionalidad y habilitación recogidas en las bases. Las titulaciones extranjeras requieren la homologación o reconocimiento que corresponda. Este acceso por exámenes coincide con otras oposiciones para auxiliares, aunque cada institución fija sus propias pruebas. Las bases de Toledo no publican una remuneración mensual cerrada: remiten a los conceptos retributivos correspondientes al puesto.

El test descuenta errores y el ejercicio práctico también elimina

El primer examen contiene cincuenta preguntas con cuatro respuestas posibles y una sola correcta. Hay cinco preguntas de reserva y sesenta minutos para realizarlo. Cada acierto suma 0,20 puntos; cada error resta 0,05; las respuestas en blanco no puntúan. Se necesitan cinco puntos sobre diez. Con treinta aciertos y veinte errores, el resultado sería precisamente cinco puntos. También alcanzarían ese mínimo veinticinco aciertos y veinticinco respuestas en blanco. Son ejemplos calculados con el baremo, que muestran por qué el número de respuestas contestadas no basta para estimar la nota.

La segunda prueba plantea uno o varios supuestos prácticos, con el formato y tiempo que establezca el tribunal. Puede resolverse mediante desarrollo, test u otra modalidad prevista por ese órgano. También se puntúa sobre diez y exige cinco para continuar. La nota final suma ambos ejercicios aprobados. El programa reúne veinte temas, entre ellos procedimiento administrativo, organización provincial, tributación local y protección de datos. La parte informática menciona Windows 11 Pro, GroupWise 24 y LibreOffice 24 Writer y Calc. Preparar únicamente legislación dejaría fuera contenidos expresamente incluidos en el temario.

La tasa puede bajar a ocho euros o quedar totalmente reducida

La tasa ordinaria del subgrupo C2 asciende a 16 euros. Las bases contemplan una reducción del 100 % para determinados demandantes de empleo, personas con discapacidad reconocida y familias numerosas de categoría especial. Para familias numerosas de categoría general, la reducción es del 50 %, dejando el importe en ocho euros. Sin embargo, todos esos supuestos tienen una condición económica común. Debe aportarse una declaración responsable de no percibir rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional. Pertenecer al colectivo indicado no elimina por sí solo ese requisito adicional.

En desempleo, se exige acreditar la condición de demandante durante al menos el mes anterior a la convocatoria. Para discapacidad, la reducción requiere un grado igual o superior al 33 % y la documentación acreditativa. Las familias numerosas deben presentar el título vigente correspondiente. La autoliquidación puede obtenerse y pagarse por internet o abonarse en las entidades colaboradoras indicadas en el documento. Las bases advierten que no justificar el pago determina la exclusión y no permite subsanación. Además, ingresar el dinero no sustituye la presentación de la solicitud dentro del plazo.

La inscripción exige completar el formulario y después registrarlo

El formulario se cumplimenta en la web provincial y después se imprime o descarga, según la vía elegida. Puede registrarse presencialmente en la Diputación, en la plaza de la Merced, número 4, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00. La presentación electrónica utiliza una solicitud de propósito general a la que se adjunta el formulario descargado. Quien necesite preparar su identificación puede consultar cómo activar el certificado digital. Las bases admiten también los registros y procedimientos previstos legalmente. Guardar el justificante permite acreditar que la instancia quedó presentada.

Las adaptaciones por discapacidad deben pedirse en la solicitud, detallando los medios o tiempos necesarios y aportando el dictamen requerido. Después se publicará la relación provisional de admitidos y excluidos, con diez días hábiles para corregir los defectos subsanables. La fecha del primer examen se comunicará en los canales provinciales. Las plantillas provisionales de respuestas tendrán cinco días hábiles para alegaciones. La documentación puede consultarse en las bases de la Diputación y el anuncio del BOE. Este último fija el inicio del plazo desde el día siguiente a su publicación.