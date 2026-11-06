Metro de Madrid corta parte de la línea 6 durante cinco días de noviembre y activa autobuses gratis

Los cortes de la línea 6 afectarán al tramo entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria. El autobús comenzará en Legazpi y tendrá horarios diferentes según el día.

La línea 6 de Madrid interrumpirá la circulación entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria del 7 al 9 y los días 21 y 22 de noviembre. El anuncio del 3 de noviembre afecta al arco este, que pasa por Avenida de América. EMT ha publicado el servicio gratuito de autobuses SE6 para esas cinco jornadas. Sus cabeceras serán Legazpi y Ciudad Universitaria, una diferencia que deben tener presente quienes preparen el recorrido.

Qué tramo de la línea 6 cerrará y qué estaciones seguirán abiertas

La suspensión incluye el lunes 9 de noviembre, festividad de la Almudena, además de los dos fines de semana señalados. No se trata de un cierre continuo durante todo el mes. Según la información de Metro recogida por Europa Press, Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria permanecerán abiertas como cabeceras del tramo operativo. Las pruebas de los futuros trenes automáticos explican estas interrupciones. El calendario anunciado tampoco permite extender el cierre a otras fechas por analogía con las obras anteriores de la Circular.

El abono transporte de Madrid seguirá siendo una referencia para organizar los restantes desplazamientos de cada viajero. El servicio sustitutorio anunciado por EMT es gratuito. Su plano sitúa las paradas en superficie, de modo que salir del andén no completa por sí solo el transbordo. Hay que localizar el punto correspondiente al sentido elegido. La estación ferroviaria y la parada del autobús no son el mismo lugar. Esa diferencia importa especialmente cuando se calcula el margen para llegar al trabajo o enlazar con otro transporte.

El SE6 empieza a las 6.05 y cambia su última salida

El documento de EMT fija las primeras expediciones a las 6.05 desde ambas cabeceras. También contempla salidas iniciales desde Pacífico, Manuel Becerra y Cuatro Caminos en ambos sentidos. Tras los sábados 7 y 21, las últimas salidas serán a las 2.03 desde Legazpi y a las 2.05 desde Ciudad Universitaria. Los domingos 8 y 22, y el lunes 9, finalizarán antes. La última expedición partirá de Legazpi a las 23.24 y de Ciudad Universitaria a las 23.29.

Para viajar desde Legazpi hacia Ciudad Universitaria, la cabecera corresponde a la parada 3644, en el paseo del Molino, frente al número 7. En sentido contrario, el inicio está en la parada 1687 de la avenida Complutense, junto a la Facultad de Medicina. Son horarios de salida desde las cabeceras, no horas de paso por cada parada intermedia. El folleto no ofrece una frecuencia única que permita prometer un autobús cada cierto número de minutos. Esa espera deberá comprobarse al preparar el trayecto.

Las correspondencias permiten comparar otras rutas

El esquema del Consorcio Regional de Transportes identifica las conexiones de la Circular con otras líneas. Legazpi enlaza con la 3 y Pacífico con la 1. Sainz de Baranda conecta con la 9, mientras Diego de León permite acceder a las líneas 4 y 5. Avenida de América reúne las líneas 4, 7 y 9. La utilidad de cada alternativa depende del origen y del destino. La existencia de un enlace no significa que cualquier combinación resulte más rápida durante los cortes.

Nuevos Ministerios conecta con las líneas 8 y 10, además de Cercanías. Cuatro Caminos ofrece correspondencia con las líneas 1 y 2. Estas conexiones permiten comparar un recorrido por el centro con otro que utilice el autobús sustitutorio. Si la alternativa incluye Cercanías, hay que comprobar también el título válido y su forma de uso. Las novedades sobre abonos digitales pertenecen a ese ámbito y no convierten automáticamente cualquier billete en válido para todos los operadores. La combinación debe revisarse completa, incluidos los transbordos.

Dónde consultar la espera y por qué se realizan las pruebas

La herramienta Navega por Madrid de EMT permite calcular itinerarios, localizar líneas próximas y consultar incidencias del servicio. También muestra tiempos de espera en las paradas. Otra opción es Mi autobús, que solicita el código de parada o la selección de una línea y una parada. Para este operativo, los identificadores publicados ayudan a distinguir las cabeceras. La consulta debe hacerse para el sentido correcto. Guardar únicamente el nombre de la estación puede llevar a buscar el autobús en el lado contrario del recorrido.

La transformación de la Circular tiene una cronología anterior a estos cortes. El Consorcio explicó en noviembre de 2025 que durante 2026 se incorporarían puertas de andén y equipamiento tecnológico para la automatización. La previsión sitúa el funcionamiento automático en 2027. Las pruebas anunciadas ahora forman parte de esa preparación, sin que el corte equivalga al estreno comercial de los nuevos trenes. Para viajar este mes, mandan las fechas concretas del aviso y las actualizaciones de los operadores antes de cada desplazamiento.