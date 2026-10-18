El Ayuntamiento de Torrent necesita personal para trabajar como peones y albañiles: la mayoría de plazas no piden la ESO

Las plazas de peones en Torrent admiten solicitudes hasta el 9 de noviembre. Los dos puestos de oficial requieren ESO o equivalencia.

El Ayuntamiento de Torrent mantiene abiertas siete plazas de oficios desde el 13 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2026. El anuncio publicado en el BOE reúne dos puestos de peón, tres de peón especialista y dos de oficial albañil. Los cinco primeros no exigen una titulación académica de acceso. Los oficiales sí necesitan ESO o equivalente. Todos se cubrirán mediante concurso-oposición por turno libre.

Cinco plazas de peones en Torrent y dos de oficial con requisitos diferentes

Las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial del consistorio y se convocan para personal funcionario de carrera. Las de peón y servicios múltiples corresponden a agrupaciones profesionales. Los oficiales se encuadran en C2. El reparto significa que cinco de las siete vacantes, un 71,4 %, no exigen la ESO como requisito. No obstante, participar requiere superar las pruebas. Esta distinción ayuda a comparar convocatorias de empleo público sin confundir nivel académico y dificultad del proceso.

Las bases de oficiales albañiles admiten ESO, Graduado Escolar, FP de primer grado y las equivalencias expresamente previstas. Para ambos procesos se exige cumplir las condiciones de nacionalidad y capacidad, tener dieciséis años y no superar la jubilación forzosa. También se aplican las limitaciones por separación del servicio o inhabilitación. Los requisitos deben cumplirse al terminar el plazo. La experiencia laboral no reemplaza una titulación obligatoria cuando se solicita una plaza de oficial.

Los exámenes incluyen trabajos prácticos y una prueba de valenciano

Para los peones, las bases específicas municipales establecen un test de hasta cuarenta preguntas, con cuarenta y cinco minutos. La siguiente prueba consiste en ejecutar tareas prácticas. Ambas son eliminatorias. Después se realiza un ejercicio de valenciano, obligatorio pero no eliminatorio. En consecuencia, la ausencia de exigencia académica no elimina la evaluación de conocimientos. La preparación debe combinar el temario con las tareas del oficio, porque el trabajo práctico tiene una valoración propia. Este ejercicio alcanza veinte puntos, frente a los diez del test. Su máximo duplica el de la parte teórica, aunque ambas sean eliminatorias.

En oficiales, el test aumenta hasta cincuenta preguntas y dispone de cincuenta y cinco minutos. También se evalúan trabajos de construcción y conocimientos de valenciano. Las respuestas erróneas descuentan un tercio del valor de un acierto; las preguntas en blanco no penalizan. Con ese criterio, tres fallos neutralizan un acierto. El test y la prueba práctica tienen mínimos independientes. Una nota elevada en una de ellas no compensa suspender la otra, aunque la suma final parezca suficiente.

La experiencia suma puntos, pero cuenta después de aprobar

El concurso valora méritos de quienes superen los ejercicios eliminatorios. La experiencia en puestos equivalentes recibe distinta puntuación según dónde se haya adquirido. Cada mes en el sector público municipal aporta 0,05 puntos; en otras administraciones, 0,03; y en el sector privado, 0,01. También se valoran formación e idiomas conforme al baremo. Por tanto, las personas sin experiencia pueden concurrir, pero competirán con aspirantes que puedan sumar puntuación adicional tras aprobar las pruebas.

Un ejemplo permite medir esa diferencia. Doce meses de experiencia equivalente aportan 0,60 puntos si proceden del sector municipal y 0,12 si proceden del privado. Son cálculos del baremo, sujetos a la acreditación y los límites establecidos. No equivalen a una previsión de posibilidades de conseguir plaza. El resultado depende también de las notas y de los demás candidatos. Antes de reunir certificados, resulta útil identificar la categoría desempeñada y los periodos exactos que pueden acreditarse.

Cómo presentar la solicitud y evitar errores con las tasas

La web municipal de procesos selectivos confirma el cierre el 9 de noviembre, incluido. La solicitud se canaliza por RRHH-300 y requiere certificado digital o DNI electrónico. Preparar el acceso permite evitar incidencias de última hora; nuestra guía explica cómo activar el certificado digital. La tasa asciende a 24,82 euros para peones y a 37,24 para oficiales. La diferencia es de 12,42 euros. Pagar no sustituye registrar la instancia: son actuaciones distintas dentro de la candidatura.

Las bases contemplan una reducción total de la tasa por discapacidad de al menos el 33 % o determinada antigüedad como demandante de empleo. Esta última debe alcanzar un mes anterior a la convocatoria y acreditarse en los términos exigidos. Tras enviar la instancia, hay que conservar el justificante y consultar las publicaciones municipales. El BOE fija veinte días hábiles y el Ayuntamiento concreta las fechas. Para inscribirse debe utilizarse la entrada del proceso correcto, evitando confundirlo con otras oposiciones también publicadas en la misma página.