Esto es lo que debes revisar en tu Declaración si has cobrado de dos pagadores distintos

Tener dos o más pagadores no implica pagar más IRPF, pero sí puede hacer que la declaración salga a pagar por un ajuste de retenciones. Afecta a quienes cambiaron de trabajo, compaginaron empleos o cobraron el paro y después volvieron a trabajar.

El motivo es simple: cada pagador aplica las retenciones por separado, sin tener en cuenta el total de ingresos del contribuyente. Por eso, cuando llega la Declaración de la Renta, Hacienda regulariza y aparece la cantidad pendiente.

Qué pasa en la Declaración de la Renta cuando hay dos pagadores

Los contribuyentes con dos o más pagadores están obligados a presentar la declaración si superan los 15.876 euros brutos al año y si del segundo y restantes pagadores han cobrado más de 1.500 euros en conjunto. Con un solo pagador, el límite sube a 22.000 euros.

Hacienda considera pagadores a salarios, pensiones, prestaciones o rendimientos de actividades profesionales sujetos a retención. ¿Cómo saber si tienes más de uno? Basta con revisar el borrador o los datos fiscales en la sede electrónica.

Por qué la Renta suele salir a pagar con varios pagadores

La explicación está en las retenciones insuficientes. Cada empresa o pagador calcula el IRPF solo sobre lo que abona, sin sumar otros ingresos. Así, no se paga más por tener varios pagadores, pero sí es frecuente que al final toque ajustar cuentas.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando un trabajador cambia de empresa a mitad de año. La nueva compañía retiene sobre ese salario, no sobre lo cobrado antes. Y ahí llega el susto.

Cómo evitar pagar de más y qué deducción pueden aplicar algunos trabajadores

La forma más directa de reducir ese desfase es pedir a la empresa que aumente el porcentaje de retención. De este modo, el IRPF se ajusta mejor a los ingresos reales y la declaración puede salir menos a pagar o incluso a devolver. Además, la Agencia Tributaria ofrece una calculadora para estimar las retenciones según ingresos, comunidad autónoma y situación familiar.

Por otro lado, los trabajadores que cobraron entre el SMI de 2025, fijado en 16.576 euros anuales o 1.184 euros al mes en 14 pagas, y 18.276 euros, podrán aplicar una deducción de hasta 340 euros en la declaración de este año. Esa deducción será íntegra para quienes estén por debajo del SMI y se reducirá progresivamente hasta los 18.276 euros. En concreto, si los rendimientos íntegros del trabajo superan 16.576 euros pero no alcanzan 18.276 euros, habrá que restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre ambos importes.