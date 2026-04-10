España va a tener un astropuerto único en toda Europa: una infraestructura estratégica que aspira a revolucionar el sector aeroespacial

Las obras avanzan en el Aeropuerto de Teruel para que la infraestructura quede terminada a finales de este año. El complejo permitirá lanzar, aterrizar, controlar, fabricar y mantener naves espaciales, con el objetivo de situar a la ciudad como referencia aeroespacial.

Teruel ya ha activado la cuenta atrás para convertirse en la primera ciudad europea con un astropuerto. La previsión es que las obras finalicen a finales de 2026 y que la licitación pueda lanzarse en el último trimestre, de modo que el complejo entre en actividad durante el primer trimestre de 2027.

El astropuerto de Teruel avanza para ser una infraestructura pionera en Europa

La nueva instalación dará capacidad al aeropuerto turolense para operar con aeronaves de vuelos estratosféricos, como los dirigibles tipo HAPS, que podrán volar a 20.000 metros de altitud. Además, el recinto tendrá funciones de lanzamiento, aterrizaje, control y mantenimiento de naves espaciales.

No es un proyecto cualquiera. También permitirá fabricar hasta 30 dirigibles al año, lo que refuerza el papel de Teruel en un sector de alta tecnología donde Europa no cuenta con una nave de estas características para este tipo de producción.

Cómo son las obras del hangar, la fábrica y la gran plataforma

Los trabajos siguen el calendario previsto desde la colocación de la primera piedra, el 11 de marzo de 2025. La actuación fue adjudicada a la UTE formada por Aldesa Construcciones SA e Industria de Infraestructuras Ideconsa SL por más de 39,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de 20 meses.

El hangar y la nave de producción ocuparán 2,66 hectáreas, una superficie similar a cuatro campos de fútbol. Ambos edificios tendrán una planta rectangular de 376,20 por 70,80 metros. A eso se suman oficinas, talleres de ensamblaje y mantenimiento y una gran plataforma de salida para el dirigible de 300 por 220 metros. En consecuencia, el complejo gana dimensión industrial y operativa.

Qué impacto tendrá este proyecto estratégico en empleo e inversión en Teruel

¿Qué puede suponer este paso para la ciudad? Según se ha trasladado durante la visita institucional a las obras, el proyecto está llamado a reforzar el atractivo inversor de Teruel y a consolidar su peso en la industria aeroespacial, en una provincia que también gana proyección por paisaje único de Teruel, lo que amplía su capacidad para atraer nuevas oportunidades.

Octavio López aseguró que es la actuación de «mayor envergadura» realizada en el Aeropuerto de Teruel y señaló que las obras «van viento en popa y en plazo». Por su parte, Emma Buj subrayó el valor estratégico del aeropuerto, que ya ha contribuido a la creación de 1.000 empleos industriales en los últimos años.

Además, la actividad del aeropuerto sigue creciendo. El conflicto en Oriente Próximo ha impulsado la llegada de aviones desde Doha y, en la actualidad, ya hay 23 aeronaves de Qatar Airways estacionadas en Teruel para su conservación y mantenimiento.