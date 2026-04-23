Despedido por beber agua en el trabajo a sus 76 años para evitar un golpe de calor tras más de cuarenta años en la compañía United Airlines

El exempleado, con cuatro décadas en la aerolínea, solicita que se declare la improcedencia del despido y sostiene que también hubo discriminación por edad. El caso ya ha sido asignado a un juez federal.

Un extrabajador de United Airlines, de 76 años, ha llevado a los tribunales a la compañía tras ser despedido por beber agua durante su jornada laboral. Según la demanda, el empleado sufrió un golpe de calor mientras trabajaba y se hidrató para evitar un desmayo, pero la empresa utilizó ese episodio para justificar su salida.

Frank Bucci, que desempeñaba tareas de inspección y mantenimiento preventivo, sostiene que la decisión fue injustificada y que se produjo en un contexto más amplio de tensiones con la empresa. En su reclamación pide que se declare la improcedencia del despido y denuncia discriminación por edad.

La demanda de Frank Bucci contra United Airlines por su despido tras beber agua

La demanda recoge que Bucci fue despedido en abril de 2025, después de más de 40 años en la compañía. La aerolínea basó la decisión en que fue sorprendido “tomando y bebiendo de una botella de agua” en un momento en el que, supuestamente, no tenía autorización para hacerlo.

Sin embargo, el trabajador sostiene que actuó por necesidad. Según su versión, aquel día sufrió “mareos, palpitaciones y sensación de que iba a desmayarse” tras haber estado expuesto al calor y sin acceso suficiente a agua en su zona de trabajo.

De acuerdo con el documento judicial, cuando fue preguntado por lo ocurrido, explicó “verbalmente y por escrito” que se trató de una medida para aliviar esos síntomas después de trabajar al sol y encontrarse deshidratado.

El trabajador de 76 años vincula su despido al edadismo y a sus denuncias

Bucci mantiene que la causa real de su despido no fue únicamente “beber un sorbo de agua cuando lo necesitaba”. En la demanda también sostiene que ese hecho se produjo en un contexto de “enfermedad grave y temporal”, que califica como una discapacidad al amparo de la normativa citada en su reclamación.

Además, afirma que la empresa actuó por “edadismo” y por represalias tras sus reiteradas denuncias sobre problemas de seguridad en algunos aviones. Entre esos episodios, menciona el de una aeronave que perdió una rueda en marzo de 2024.

Según la presentación judicial, su supervisor restó importancia a ese incidente al señalar que “nadie había resultado herido” y priorizar los despegues puntuales. El texto también asegura que, tras su salida, fue sustituido por técnicos más jóvenes y con menos experiencia, que además recibieron un trato diferente.

El caso contrasta con otros despidos laborales que llegan a tribunales en España

Por el momento, United Airlines no ha respondido públicamente a las acusaciones y tampoco se conocen declaraciones de la defensa de Bucci. Lo que sí consta es que el caso ya ha quedado en manos de un juez federal.

En este sentido, el asunto llama la atención por el motivo del despido. En España, según la información aportada, los casos que suelen acabar en los tribunales no están relacionados con beber agua, sino con despidos disciplinarios vinculados al consumo de alcohol. Recientemente, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el despido de un trabajador de una empresa de transporte al quedar acreditado que, durante una baja médica por trastorno de ansiedad, consumió grandes cantidades de alcohol y conducía habitualmente.