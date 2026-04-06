Adiós a pelearte con el asiento en vuelos largos: United Airlines estrena una fila convertible en cama en clase económica

Si alguna vez has intentado dormir en clase económica en un vuelo largo, sabes que el cuerpo no siempre coopera. United Airlines dice que quiere ponértelo un poco más fácil sin obligarte a dar el salto a business. Su propuesta se llama Relax Row y busca convertir una fila completa de 3 asientos de United Economy en un espacio tipo cama. La clave está en un sistema configurable que deja una superficie más plana y suma un kit de descanso con colchón, mantas y almohadas.

La aerolínea lo plantea para trayectos transatlánticos y transpacíficos, donde cada hora extra se nota. Y aunque todavía no hay precios, United ya marca objetivos claros: lanzamiento en 2027 y más de 200 aviones con este sistema para 2030, siempre pendiente de aprobación regulatoria. Si en 2026, vas a hacer algún vuelo a algún lado, te pueden interesar estos trucos para que te salgan baratos.

¿Qué es Relax Row y qué cambia en los vuelos de larga distancia en clase económica?

Relax Row es el nuevo producto con el que United Airlines pretende estrenar, en América del Norte, asientos totalmente reclinables en clase económica para vuelos de larga distancia. La idea es que no haga falta entrar en el sector ejecutivo para tumbarse “de verdad”, porque el sistema permite transformar una fila de 3 asientos en un espacio para dormir.

Según se ha contado en medios como Forbes y AFAR, esta configuración está pensada para pasajeros individuales, parejas o familias que quieran descansar mejor sin reservar una cabina business. En pocas palabras: seguir viajando en United Economy, pero con un extra de comodidad que se nota cuando el vuelo se alarga.

¿Cómo se convierte una fila de 3 asientos en un sofá cama en United Economy?

El cambio no está en “quitar asientos” ni en inventar una cápsula nueva, sino en mantener la estructura de 3 plazas y añadir reposapiernas ajustables de forma individual. Estos reposapiernas pueden elevarse hasta 90° para formar una superficie plana continua, que es lo que permite ese efecto de cama improvisada.

United ha explicado que estas filas se ubicarán entre United Economy y United Premium Plus, y que en cada avión podrán instalarse hasta 12 filas de este tipo. Además, el sistema se acompaña de elementos de descanso (colchón, mantas y almohadas) y de mejoras a bordo como Bluetooth o USB-C, intentando que la experiencia sea más “cómoda” sin cambiar de cabina. Antes de entrar al detalle, esto es lo que incluye y acompaña a Relax Row según lo comunicado:

Colchón a medida para la fila convertida en superficie de descanso.

Mantas especialmente diseñadas para maximizar el descanso.

Hasta 2 almohadas adicionales para mejorar la postura al dormir.

Peluches y kits de viaje para familias con niños, desarrollados con Sesame Street.

Conectividad Bluetooth para usar auriculares personales o los de la aerolínea.

Cargadores USB-C en cada asiento.

Con todo esto, United también destaca que los aviones con Relax Row contarán con lo que denomina el “mayor monitor de respaldo de asiento en economía a nivel mundial”, además de aperitivos previos a las comidas. Vamos, que la intención es que el “modo supervivencia” de la económica se parezca un poco menos a eso.

¿Para quién está pensado Relax Row y qué dijo United sobre el “extra de confort”?

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United Airlines, explicó a Forbes que el nuevo producto está “diseñado para familias que viajan con niños pequeños, viajeros individuales y parejas que quieren el valor de United Economy pero con un extra de confort”. Dicho de otra forma: no es un invento solo para quien viaja solo, también apunta a quienes necesitan espacio real para descansar en grupo.

En declaraciones recogidas por AFAR, Nocella lo planteó como una respuesta a la demanda de más espacio y bienestar en económica en vuelos transatlánticos o transpacíficos: “Los clientes que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción de mayor espacio y comodidad, y esta es una forma en que podemos brindárselos”. Además, la aerolínea recalca su política de garantizar que los menores de 12 años se sienten junto a un adulto de su grupo, reasignando asientos si hace falta, y dice que ofrece menús y entretenimiento adaptados para los más pequeños.

¿Cuándo se estrena y cuántos aviones lo tendrán antes de 2030?

United ha anunciado que el próximo año inaugurará estos asientos totalmente reclinables en clase económica para larga distancia con Relax Row. Y, mirando más lejos, la compañía prevé que para 2030 más de 200 aviones de su flota, incluyendo Boeing 787 y 777, tengan este sistema, lo que supondría la mayoría de sus aeronaves destinadas a rutas intercontinentales.

Ahora bien, no todo es poner el asiento y listo: United mantiene exclusividad en Norteamérica, pero el despliegue queda a la espera de aprobación regulatoria para el nuevo diseño. Esto, traducido a idioma pasajero, significa que falta el visto bueno de los reguladores para que el sistema pueda operar tal y como está planteado. En paralelo, la compañía prevé comunicar más detalles sobre precios y criterios de reserva conforme se acerque la fecha de lanzamiento en 2027, después de presentarlo (y ser revisado por AFAR) en el aeropuerto de Los Ángeles.

¿Cuánto costará Relax Row y cómo se compara con otras aerolíneas que ya lo hacen?

De momento, United no ha anunciado los precios definitivos para acceder a Relax Row. Representantes de la compañía indicaron a Forbes que será una alternativa más accesible que la cabina Polaris, que es el equivalente a la clase business de la aerolínea. Vamos, que la idea es no tener que pasar por caja “nivel business” para poder dormir estirado, aunque el suplemento exacto sigue siendo el gran misterio.

Según AFAR, el modelo de comercialización probablemente se parezca al de propuestas similares: un suplemento sobre el billete económico, con la opción de reservar la fila para 1, 2 o 3 personas. En el mercado internacional ya existen formatos comparables, y aquí es donde se ve la foto completa (con cifras concretas donde las hay):

Aerolínea Producto Condición descrita Coste adicional indicado Air New Zealand Skycouch Concepto comparable mencionado (sin detalles de precio en la información) No especificado Lufthansa Sleeper’s Row Vuelos de más de 11 horas, sujeto a disponibilidad al embarque USD 209 a USD 299 Vietnam Airlines Sky Sofa Upgrade indicado como referencia A partir de USD 100 ANA (All Nippon Airways) COUCHii Rutas entre Tokio y Honolulu; varía por asientos y temporada USD 96 a USD 2.580

En este contexto, Relax Row también encaja en una estrategia más amplia de segmentación premium: AFAR señala que United ha incrementado en 40% su oferta de asientos de alta gama en los últimos 5 años, ampliando opciones para quien busca más confort sin ir necesariamente a lo más alto del catálogo.

Qué puedes hacer si quieres dormir mejor en económica cuando llegue Relax Row

Si te interesa, lo más práctico es quedarte con tres ideas concretas: United prevé dar más detalles cuando se acerque el lanzamiento en 2027, así que conviene estar atento a cómo fija precios y cómo se reserva (si por pasajero o por fila completa). También es útil recordar dónde se colocará: entre United Economy y United Premium Plus, un dato clave para entender qué estás pagando y qué no, sin confundirlo con Polaris (business).

Y si viajas con niños, hay un punto que puede pesarte más que el colchón: United insiste en su política de que los menores de 12 años se sienten junto a un adulto del grupo, reasignando asientos si es necesario. Sumado a los kits para familias y al planteamiento de Relax Row para 1 a 3 personas, el producto parece pensado para ese tipo de viaje largo en el que dormir no es un capricho, sino casi un plan de supervivencia.