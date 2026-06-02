Este clásico y elegante bar en Donostia cierra y dice adiós a un local con más de un siglo de historia

El Café Bar El Nido, situado en la calle Larramendi 13 de San Sebastián, ha cerrado por la jubilación de sus actuales propietarios. El establecimiento, abierto desde 1917, ya aparece anunciado en alquiler por 5.000 euros mensuales.

San Sebastián pierde otro local con historia. Este miércoles, a las 21.00 horas, El Nido echó la persiana tras más de un siglo formando parte del centro donostiarra, en un mes marcado también por el adiós del asador Ekaitz-Polipaso de Igeldo y la ferretería Yarza de la avenida Sancho el Sabio.

El cierre del Café Bar El Nido deja otro vacío histórico en San Sebastián

¿Cierra por falta de actividad? La respuesta es no: el motivo indicado es la jubilación de sus propietarios, como ocurre con otros negocios tradicionales que han estado durante décadas en manos de los mismos gerentes.

El Nido era mucho más que un bar. En sus redes se definía con una frase muy de la casa: «Una caña bien tirada, un buen gin tonic, un café, buena conversación y buena música con amigos en El Nido». Y, visto lo visto, no era exagerado.

Dato clave Información Nombre del local Café Bar El Nido Ubicación Calle Larramendi 13, San Sebastián Año de apertura 1917 Motivo del cierre Jubilación Alquiler anunciado 5.000 euros mensuales Superficie 150 m² construidos y 120 m² útiles

El local de El Nido ya se alquila con licencia y listo para trabajar

El futuro del establecimiento queda ahora en manos de un nuevo inquilino. El anuncio de alquiler lo presenta como una «oportunidad única de arrendar un emblemático bar con más de 100 años de historia en la zona céntrica más privilegiada de San Sebastián».

¿Puede reabrir sin obras? Sí, según el anuncio, el local se entrega «listo para trabajar desde el primer día, sin necesidad de reformas ni adecuaciones y con la licencia de actividad en vigor». Además, cuenta con licencia de bar Grupo 3 y licencia de terraza exterior Grupo 2, descrita como «muy valorada en la actualidad». Entre sus elementos más reconocibles destacan:

Su barra histórica de alpaca de 9 metros.

Sus sillas altas y mobiliario clásico.

Los carteles que decoraban el local.

Su ambiente de café y pub con música.

Una clientela fiel mantenida durante años.

Una barra legendaria y más de un siglo de historia donostiarra

El Nido fue abierto en 1917 por la aragonesa Simona Aperte. En sus primeros años funcionó como bar sidrería o taberna, ganando fama por ofrecer comidas económicas.

Más adelante, en la década de los años 30, el negocio pasó a Pascual Miguel Calvo. Junto a María Vara realizó una gran reforma que dejó como seña de identidad la «brillante barra de alpaca de 9 metros, llena de pinchos, banderillas y cazuelitas».

En 1985, Óscar Grao y Bittor Gárate adaptaron el local a los nuevos tiempos, con un aire de café y pub. Hasta su cierre, el bar estuvo regentado por Óscar y su mujer Flora González, que mantuvieron una nutrida y fiel clientela. San Sebastián pierde otro clásico, y eso, para muchos vecinos, se nota.