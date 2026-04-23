Aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con más fondos para rehabilitación, alquiler y vivienda protegida

El nuevo plan busca aumentar el parque público, frenar la especulación y reforzar los controles en la adjudicación de viviendas protegidas. También prevé más ayudas para jóvenes, rehabilitación y acceso a la vivienda en zonas rurales y tensionadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una medida con la que el Gobierno quiere dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda. La iniciativa estará dotada con 7.000 millones de euros y, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pretende consolidar la vivienda como un derecho y no como un mero objeto de especulación.

Cómo se repartirá la inversión del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

La ministra ha defendido que este plan tiene dos grandes metas: construir vivienda pública asequible y protegida de forma permanente, y combatir la especulación. No se queda ahí. También busca mejorar el parque ya existente, reducir la tasa de esfuerzo de las familias y facilitar la emancipación de los jóvenes. ¿La idea? Actuar de forma estructural sobre uno de los principales problemas de la ciudadanía. Antes de entrar al detalle, este es el reparto de los fondos previsto en el plan:

Destino de la inversión Porcentaje Ampliación del parque público de vivienda 40% Rehabilitación 30% Ayudas para personas con más dificultades 30%

Después de años de refuerzo presupuestario, el Ejecutivo triplica la inversión inicial del plan anterior en las políticas compartidas con las comunidades autónomas. El Gobierno aportará el 60% de los fondos y las autonomías, el 40% restante.

Las medidas para blindar la vivienda pública y evitar fraudes

Uno de los puntos más destacados del nuevo plan es el blindaje del parque público que se construya o adquiera con fondos de la Administración General del Estado. La intención es impedir que esas viviendas dejen de cumplir su función social. Como vino a resumir la ministra, la sociedad no quiere que con dinero público se beneficien unos pocos mientras otros se quedan sin casa.

Además, el texto incorpora una cláusula antifraude para reforzar los controles sobre las viviendas de protección oficial. En este apartado se incluyen varias novedades:

más control sobre los registros de demandantes de vivienda

mayor transparencia en la adjudicación

obligación de compartir datos en materia de vivienda

revisión anual del cumplimiento efectivo del plan por parte del Consejo Asesor de Vivienda

Con ello, el Gobierno quiere que las ayudas lleguen realmente a quienes más las necesitan. Vamos, que no se quede todo en el papel.

Qué ayudas contempla el plan para jóvenes, rehabilitación y zonas rurales

El plan incrementa las ayudas para construir vivienda pública, rehabilitar inmuebles y apoyar a quienes tienen más dificultades para acceder a una casa. También incorpora aspectos como la industrialización en la construcción, la atención a las zonas tensionadas y la conservación del valor patrimonial de viviendas que podrían acabar abandonadas.

Entre las ayudas destacadas figuran las dirigidas a los jóvenes. Podrán alcanzar hasta 300 euros en el caso del alquiler y hasta 15.000 euros para quienes construyan o compren su primera vivienda en una zona rural de hasta 20.000 habitantes.

Respecto al calendario, la próxima semana comenzarán las reuniones técnicas para su implantación. El objetivo es que el plan pueda desplegarse en el segundo semestre de este año, con la Administración General del Estado asumiendo todo el esfuerzo en esta anualidad para facilitar la puesta en marcha.