Confirmado por el Estatuto: este es el descanso que puede reclamar un trabajador cuando su jornada continuada supera las 6 horas al día

El Estatuto de los Trabajadores reconoce una pausa mínima cuando la jornada diaria continuada supera las seis horas. Eso sí, no siempre se cobra y su aplicación puede cambiar según el convenio o el contrato.

Descansar 15 minutos durante la jornada no es un gesto voluntario de la empresa, sino un derecho mínimo reconocido por ley para las personas asalariadas que realizan una jornada diaria continuada de más de seis horas. La clave está en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, que fija ese tiempo de pausa como un mínimo legal.

Qué trabajadores pueden disfrutar de este descanso de 15 minutos por ley

La norma deja claro que este derecho no se aplica a cualquier jornada, sino a la que sea diaria y continuada. Es decir, tiene que tratarse de un turno seguido, sin una interrupción amplia a mitad del día.

Aquí está uno de los matices más importantes. El descanso se reconoce cuando la jornada excede de seis horas. Por tanto, si el trabajador hace exactamente seis horas, la empresa no está obligada por ley a conceder esa pausa, salvo que el convenio colectivo o el contrato mejoren esa condición. De ahí que convenga revisar siempre qué dice la regulación del sector.

Además, esos 15 minutos no son el máximo, sino el mínimo. Esto quiere decir que la negociación colectiva puede ampliar ese tiempo y mejorar el derecho reconocido de forma general en la ley.

Cuándo este descanso de 15 minutos se paga y cuándo no

Una de las dudas más frecuentes es si esta pausa se considera tiempo de trabajo efectivo. Y la respuesta no es la misma en todos los casos. Aunque el trabajador tenga derecho a detener su actividad, eso no significa automáticamente que vaya a cobrar ese tiempo.

El propio artículo 34.4 remite al convenio colectivo y al contrato para fijar si esa pausa es retribuida o no. En algunos sectores, ese cuarto de hora cuenta como parte de la jornada y se paga con normalidad. En otros, en cambio, no se abona, por lo que el empleado debe prolongar su permanencia para completar las horas de trabajo efectivo. Así de claro.

También hay que tener en cuenta que este descanso está pensado, sobre todo, para jornadas continuadas. En las jornadas partidas, donde ya existe una pausa amplia al mediodía, no siempre se suma este cuarto de hora adicional, ya que la finalidad de recuperación física y mental ya quedaría cubierta con esa interrupción mayor.

Por otro lado, esta pausa no debe confundirse con otros descansos regulados en la normativa laboral, como las doce horas mínimas entre una jornada y la siguiente o el descanso semanal. ¿La conclusión? El derecho existe, pero su alcance real depende de cómo sea la jornada y de lo que recojan convenio y contrato.