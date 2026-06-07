El cambio que facilita trabajar en una ITV si tienes formación en automoción o ingeniería

Buscar trabajo ya tiene lo suyo como para que, además, los requisitos parezcan escritos en otro idioma. Y cuando hablamos de empleos técnicos, la cosa puede sonar todavía más cuesta arriba. Sin embargo, en las estaciones de ITV hay novedades que pueden abrir una puerta interesante a muchas personas con formación en automoción, electromecánica o ingeniería.

La normativa se ha actualizado recientemente y amplía las titulaciones válidas para acceder a determinados puestos. En concreto, los cambios afectan a los perfiles de inspector de ITV y director técnico de ITV. La clave está en que ahora se aceptan más caminos formativos, algo que, para quien busca empleo, no es precisamente una mala noticia.

¿Qué ha cambiado en los requisitos para trabajar en una ITV?

La nueva normativa facilita el acceso a algunos empleos dentro de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, más conocidas como ITV. El cambio principal está en la ampliación de las titulaciones aceptadas para optar a determinados puestos, lo que permite que más personas puedan presentarse a estas vacantes.

La información sobre este proceso se encuentra en el portal web de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV. Esta entidad explica que existen vacantes disponibles en estaciones de ITV y recuerda la importancia de estos profesionales, que trabajan cada día para que los vehículos circulen con seguridad y respeto al medio ambiente.

¿Qué puestos de ITV tienen ahora más titulaciones aceptadas?

El cambio no afecta a todos los puestos de trabajo dentro de las estaciones de ITV. Según la información facilitada, la ampliación de titulaciones se aplica a dos perfiles concretos: inspector de ITV y director técnico de ITV.

Esto quiere decir que no se ha cambiado toda la normativa laboral del sector, sino los requisitos de acceso a estas dos posiciones. Y aquí está lo interesante: se abre el abanico a perfiles que hasta ahora podían quedarse fuera por no tener una titulación concreta, aunque sí contaran con formación relacionada. La burocracia, por una vez, parece haber soltado un poco el freno de mano.

¿Qué titulaciones sirven para ser inspector o director técnico de ITV?

Para optar al puesto de inspector de ITV, ahora se aceptan titulaciones vinculadas a la automoción, la electromecánica y otras áreas técnicas relacionadas con los vehículos. En palabras sencillas, el inspector es el profesional que revisa que el vehículo cumple las condiciones necesarias para circular con seguridad.

En el caso del director técnico de ITV, el perfil requerido se orienta a titulaciones de ingeniería. Este puesto tiene una responsabilidad técnica superior dentro de la estación, por lo que se piden estudios universitarios relacionados con distintas ramas de la ingeniería.

Para ser inspector de ITV: técnico superior en automoción, técnico en electromecánica de vehículos automóviles, titulaciones equivalentes o certificados de profesionalidad en áreas como electromecánica, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos o maquinaria agrícola.

Para ser director técnico de ITV: ingeniero técnico o ingeniero, grado o máster habilitante para ejercer esas profesiones, o grado o máster de la rama de ingeniería y arquitectura en ámbitos como ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicación, ingeniería industrial, mecánica, automática, organización industrial, ingeniería de la navegación, ingeniería química, materiales y medio natural.

Por lo tanto, la novedad no está solo en que haya vacantes, sino en que más perfiles formativos pueden encajar. Para muchas personas con formación técnica o experiencia profesional vinculada al sector, esto puede convertirse en una oportunidad laboral bastante directa.

¿Por qué AECA-ITV habla de abrir la puerta a nuevos perfiles?

Según AECA-ITV, con esta normativa «se actualizan y amplían las titulaciones válidas para ejercer como inspector o director técnico de ITV, se adaptan los requisitos a la oferta formativa actual en FP y universidad y se abre la puerta a nuevos perfiles con experiencia profesional y formación complementaria específica».

Dicho de forma más clara: la norma se adapta mejor a la formación que existe actualmente, tanto en Formación Profesional como en la universidad. Además, tiene en cuenta perfiles con experiencia y formación complementaria, algo que puede ayudar a profesionalizar un sector clave para la seguridad vial en toda España.

Cómo consultar ofertas de trabajo en estaciones de ITV

Las personas interesadas en trabajar en una estación de ITV pueden consultar la información a través del portal web de AECA-ITV. Allí se ofrece un mapa interactivo que permite seleccionar la estación que más interese entre las 404 repartidas por toda España.

Una vez elegida una estación, el portal permite ver su información, escribir directamente por correo desde la propia web y consultar en tiempo real el número de ofertas publicadas. Es una forma más sencilla de localizar vacantes sin tener que ir estación por estación, que tampoco estamos para hacer una ruta turística de ITV salvo que sea estrictamente necesario.

Qué hacer si quieres optar a un empleo en una ITV

El primer paso es comprobar si tu titulación encaja con alguno de los dos perfiles actualizados: inspector de ITV o director técnico de ITV. Después, conviene revisar las estaciones disponibles en el mapa interactivo de AECA-ITV y mirar qué ofertas aparecen publicadas en cada una.

También es importante tener preparada la documentación que acredite la formación correspondiente, ya sea una titulación de FP, un certificado de profesionalidad, un grado, un máster o una ingeniería, según el puesto al que se quiera optar. En consecuencia, quien tenga formación en automoción, electromecánica o ingeniería cuenta ahora con más opciones para entrar en un sector vinculado directamente a la seguridad vial y al control técnico de los vehículos.