La Seguridad Social paga hasta casi 9.000 euros al año por hijo con discapacidad si se cumplen estos requisitos

La Seguridad Social mantiene en 2026 las prestaciones económicas para familias con hijos a cargo con discapacidad. La cuantía depende de la edad del hijo y del grado de discapacidad reconocido.

Las familias que tengan un hijo con discapacidad pueden acceder este año a diferentes ayudas económicas de la Seguridad Social. Estas prestaciones buscan apoyar a los hogares en los que existe una situación de discapacidad, aunque el importe no es igual en todos los casos. ¿De cuánto dinero se habla exactamente? Conviene tenerlo claro desde el principio.

Cuánto se cobra en 2026 según la edad y discapacidad del hijo

La ayuda por cuidado de hijo a cargo con discapacidad varía en función de dos factores principales: la edad del hijo y el grado de discapacidad reconocido. Además, en los casos indicados, no se exige límite de ingresos para poder acceder a la prestación. En 2026, las cuantías quedan distribuidas de la siguiente forma:

Situación del hijo a cargo Importe anual en 2026 Importe mensual Menor de 18 años con discapacidad del 33% 1.000 euros 83,33 euros Mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65% 5.962,80 euros 496,90 euros Hijo con discapacidad del 75% y grado de dependencia reconocido 8.942,40 euros No indicado

Como se puede ver, la diferencia entre unas cuantías y otras es notable. Por tanto, el grado de discapacidad reconocido es clave para determinar qué importe corresponde a cada familia.

Quiénes pueden acceder a estas prestaciones de la Seguridad Social

Estas ayudas están dirigidas a familias con hijos a cargo con discapacidad, siempre que se cumplan las condiciones indicadas para cada caso. En concreto, la Seguridad Social contempla prestaciones para menores de 18 años con un 33% de discapacidad, para mayores de edad con discapacidad igual o superior al 65% y para hijos con un 75% de discapacidad y dependencia reconocida.

Además, los profesionales de CampmanyAbogados recuerdan que “Cuando se produce un nacimiento o una adopción en familias numerosas, monoparentales o en casos de madres o padres con discapacidad de, al menos, un 65% se genera el derecho a una ayuda económica única de 1.000 euros a tanto alzado”.

Esto quiere decir que, además de las prestaciones periódicas por hijo con discapacidad, también existe una ayuda económica única en determinados supuestos de nacimiento o adopción.

Qué ayuda existe para padres con hijos con cáncer o enfermedad grave

La Seguridad Social también mantiene en 2026 una prestación específica para padres que cuidan a hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave. ¿Qué la diferencia de las anteriores? En este caso, la cuantía no es fija, sino que depende de la base reguladora y de la reducción de jornada.

Esta ayuda está pensada para progenitores, adoptantes o acogedores que necesitan reducir su jornada laboral al menos un 50% para cuidar al menor. Su finalidad es compensar la pérdida de ingresos que se produce al trabajar menos horas. Los puntos principales de esta prestación son:

Está dirigida a progenitores, adoptantes o acogedores.

Exige reducir la jornada laboral al menos en un 50%.

Se aplica por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave.

La cuantía equivale al 100% de la base reguladora, en proporción a la reducción de jornada.

En la práctica, la Seguridad Social abona la parte económica que el trabajador deja de percibir al reducir su jornada. De ahí que esta prestación sea especialmente importante para las familias que deben reorganizar su vida laboral para atender a un hijo enfermo.