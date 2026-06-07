Así son las ayudas que Madrid dará a familias por nacimiento, adopción y guarderías

Las familias madrileñas tienen varias ayudas por nacimiento, adopción, guarderías privadas y conciliación. Las cuantías dependen del programa, del número de hijos y, en algunos casos, de la renta.

Madrid ha acelerado entre 2025 y 2026 un paquete de apoyos gestionado por la Comunidad y el Ayuntamiento. No es una prestación única: son varias líneas con requisitos y trámites distintos. Conviene mirar cada caso con lupa.

Las ayudas por nacimiento y adopción en Madrid llegan hasta 1.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid concederá ayudas directas por nacimiento o adopción dentro del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. Las familias cobrarán 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes.

Podrán pedirlas quienes tengan menores nacidos o adoptados en la ciudad entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. ¿Lo más destacado? Es una ayuda universal, sin límite de renta ni edad de los progenitores.

El requisito básico es estar empadronado en Madrid durante al menos cinco años antes de la solicitud. El trámite se hace en la sede electrónica municipal y el plazo es de dos meses desde el día siguiente al nacimiento o adopción.

Las becas para guarderías privadas pueden alcanzar los 3.113 euros anuales

La Comunidad de Madrid financiará parte de la escolarización de 0 a 3 años en centros privados autorizados. Para el curso 2026/27 destinará 67,3 millones de euros, con cerca de 34.000 menores beneficiarios.

Las cuantías irán de 1.947 a 3.113 euros anuales, según la renta. El menor debe haber nacido, o tener nacimiento previsto, antes del 1 de enero de 2027 y estar matriculado o con reserva en un centro autorizado para 2026-27.

La renta per cápita de 2024 no puede superar los 30.000 euros. Además, sumarán 7 puntos las familias con ambos progenitores a jornada completa, las monoparentales en esa situación o aquellas con un progenitor con incapacidad permanente.

La Beca Infantil Plus cambia los pagos y aumenta sus importes mensuales

El Ayuntamiento mantiene la Beca Infantil Plus para familias empadronadas en Madrid con hijos en guarderías privadas. En la convocatoria 2025-2026, el pago será cada dos meses y no al final del curso.

Además, los importes suben un 10%: de 100 a 118 euros, de 200 a 220 euros y de 350 a 385 euros. La renta per cápita máxima se amplía hasta 30.000 euros anuales.

Las subvenciones a entidades completan el apoyo a natalidad y conciliación

El paquete se completa con 4,4 millones de euros para entidades sin ánimo de lucro. De ellos, 2,8 millones irán a natalidad y conciliación, y 1,6 millones a programas para menores y familias en exclusión social. La convocatoria cubrirá 2026 y 2027.