Es oficial: la nueva planta de Aviserrano en La Carlota (Córdoba) inicia la búsqueda de 250 personas antes de su apertura en junio 2026

En la mesa de la cocina o en la barra del bar, el tema de conversación se repite: “¿Dónde hay ofertas de trabajo que no sean humo?”. Pues bien, en La Carlota (Córdoba) acaba de aparecer una oportunidad con nombre y apellidos. El Grupo Aviserrano, especializado en procesado cárnico, abre selección para 200‑250 empleados antes de inaugurar su nueva planta el próximo mes de junio.

El plan no se queda ahí: la compañía quiere alcanzar la nada despreciable cifra de 1 000 trabajadores en enero de 2027. Mientras tanto, el alcalde Antonio Serrano y el directivo Carlos Díaz lo han contado a ritmo de Tik Tok, que para algo estamos en 2026. Si andas al acecho de un contrato, sigue leyendo porque aquí hay material útil de verdad.

¿Cuántos puestos hay sobre la mesa y qué perfiles buscan?

El primer «cásting» de Aviserrano apunta a 200‑250 incorporaciones, número suficiente para que más de uno se plantee actualizar el currículo en serio. Los contratos cubrirán cuatro áreas bien marcadas: administración, producción, mantenimiento y calidad y seguridad alimentaria. Cada departamento tendrá sus propias entrevistas, pero todos comparten fecha de arranque: la planta del polígono industrial Nuevas Poblaciones abre en junio y necesita personal desde ya.

Por si quedaban dudas, el objetivo final es llegar a 1 000 nóminas activas en enero de 2027. Sí, has leído bien: mil empleos directos en un municipio que ronda los 15 000 habitantes. No es poca cosa para la economía local y, de paso, para quienes busquen estabilidad sin tener que mudarse a la capital.

Cómo apuntarse sin naufragar en el formulario

Díaz ha dejado claro que todo el proceso pasa por la plataforma cv.aviserrano.com. Nada de entregar papeles en mano ni colapsar el buzón del Ayuntamiento, que bastante tiene ya con la burocracia de siempre. Primero vendrá la criba digital y, después, las citas presenciales con los candidatos mejor posicionados. Antes de lanzarte a rellenar datos, repasa estos pasos básicos para no acabar en la cola de los despistados:

Entra en cv.aviserrano.com y crea usuario con tu correo habitual.

y crea usuario con tu correo habitual. Adjunta el currículo en PDF (olvida el .doc de 2003, que canta a reliquia).

(olvida el .doc de 2003, que canta a reliquia). Selecciona el área que te interese: administración, producción, mantenimiento o calidad y seguridad alimentaria.

Con eso el sistema te enviará un correo de confirmación —revisa la carpeta de spam, que nunca falla— y te emplazará a la fecha de entrevista si pasas el primer filtro. Fácil, sin pagar tasas y sin peregrinar con papeles bajo el brazo.

¿Qué viene después de la primera selección?

Superada la fase inicial, Aviserrano anunciará nuevas rondas hasta completar plantilla. Cada oleada tendrá sus propios plazos y requisitos, pero todas seguirán el mismo canal digital para evitar mareos de última hora. El Ayuntamiento, por su parte, ya presume de que la llegada de la compañía es “una apuesta para el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos”.

Así que, si quieres formar parte de la futura nómina de 1 000 trabajadores, más vale que empieces a teclear. Total, tardas menos en colgar el CV que en ver el último vídeo de gatitos. Y, quién sabe, quizá en junio estés estrenando casco y uniforme en la nave de La Carlota.