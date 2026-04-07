Un camionero jubilado, explica por qué empezar en el transporte puede costar hasta 4.000 euros y echar atrás a muchos

Salir de casa un lunes y volver, con suerte, un viernes; vivir a base de bocadillos de área de servicio; dormir escuchando el run‑run del motor; y, como guinda, pagar de tu bolsillo una formación que ronda los 4.000 euros. Ser camionero, no es precisamente el plan soñado de la Generación Z. Así lo confirma José Luis Maganto, 69 años y recién jubilado, tras medio siglo recorriendo Europa y España con su tráiler.

El veterano conductor sabe que el sector del transporte necesita savia nueva, pero la realidad es tozuda: la cantera se vacía mientras los camiones siguen necesitando manos al volante.

¿Por qué los jóvenes dan la espalda a la carretera?

La profesión de camionero ofrece buenos sueldos, sobre todo en rutas internacionales o con cisternas y portacoches, pero exige pagar un peaje personal difícil de asumir. Jornadas maratonianas, varios días seguidos fuera de casa y comidas improvisadas acaban apagando la ilusión de muchos novatos.

José Luis reconoce que “estar fuera de casa no es fácil” y remata con ironía que esto “tiene que ser vocacional o no hay nada que hacer”. De hecho, el estrés, las esperas en carga y descarga y los riesgos en carretera provocan que parte de los recién llegados abandone antes de cumplir un año al volante.

¿Cuánto cuesta arrancar en el oficio de camionero?

Antes de pisar siquiera la autovía, los números asustan. El propio José Luis resume la inversión inicial con una frase rotunda: “Igual son 3.500 o 4.000 euros para empezar, más el camión, y eso echa para atrás al personal”. Esa cantidad corresponde, básicamente, a los permisos C + E y al certificado CAP obligatorios.

A modo de brújula rápida, esta tabla recoge la parte del desembolso que sí está clara y la que depende del modelo de vehículo elegido:

Concepto Importe estimado Permisos profesionales (C + E) y formación CAP 3.500 – 4.000 € Compra o alquiler del camión No incluido (varía según mercado)

Como se ve, la cifra sube como la espuma en cuanto se añade el precio de la cabeza tractora, algo que muchos bolsillos jóvenes no están dispuestos, ni pueden, asumir.

¿Qué pasos prácticos puede seguir quien quiera lanzarse a la ruta?

Antes de mandar todo a paseo, conviene saber que hay atajos y fórmulas para entrar sin arruinarse. A continuación tienes un itinerario exprés que resume lo imprescindible para arrancar con buen pie en esta profesión de camionero:

Informarse en autoescuelas especializadas: piden presupuesto cerrado (permiso, CAP y tasas) y preguntan por opciones de financiación (algunas comunidades cuenta con ayudas para sacarse el carnet). Buscar empresas con rutas nacionales cortas: permiten coger experiencia sin pasar semanas fuera de casa. Utilizar ETT del sector: facilitan contratos temporales que ayudan a amortizar la inversión inicial. Explorar el alquiler de camión: reduce el gasto inicial y evita endeudarse por un vehículo propio.

Seguir estos cuatro pasos no elimina las horas de volante, pero sí reduce los sustos económicos del arranque.

Un oficio duro, sí; pero también digno y necesario

Pese al panorama, este oficio sigue enamorando a quien lleva la pasión en la sangre. El hijo de José Luis lo demuestra: estudió arquitectura, pero, tras la crisis, eligió la cabina sin que su padre moviera un dedo para convencerle. Por tanto, el problema no es la falta de romanticismo, sino de información clara y formación accesible. Si las autoescuelas, las empresas y la Administración afinan esa combinación, quizá volvamos a ver caras jóvenes en las áreas de servicio. Porque, como sentencia el propio Maganto, “es una profesión muy bonita y muy útil para la sociedad”.