El destino natural donde alojarse entre lagunas, sombra y turismo rural está en Castilla-La Mancha: así es este camping

Una escapada a Castilla-La Mancha permite disfrutar de naturaleza, sombra y actividades al aire libre en uno de los parajes más singulares del interior peninsular. El Camping Los Batanes combina parcelas, bungalows y servicios pensados para desconectar sin renunciar a la comodidad.

La primavera invita a buscar planes tranquilos, con agua cerca, vegetación y opciones para pasar unos días en familia, en pareja o con amigos. En ese contexto, el Camping Los Batanes se presenta como una alternativa para quienes quieren alojarse dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en Castilla-La Mancha, y aprovechar el buen tiempo para disfrutar de un entorno natural con muchas posibilidades.

El complejo está situado junto a la Laguna Redondilla y a unos 8 kilómetros de Ossa de Montiel. Su ubicación permite descansar entre árboles, moverse con facilidad por la zona y descubrir uno de esos rincones donde apetece bajar el ritmo. Vamos, un plan perfecto para cambiar el asfalto por agua, sombra y aire libre.

Un camping en las Lagunas de Ruidera con parcelas amplias y bungalows equipados

El Camping Los Batanes ocupa alrededor de 83.000 metros cuadrados y cuenta con parcelas distribuidas en una gran arboleda de hoja caduca. Esto hace que durante los meses más cálidos haya frescor y sombra, mientras que en invierno la luz del sol entra con más facilidad.

El terreno, además, es llano y sin piedras. Buena parte de la superficie está cubierta con gravilla para reducir el polvo, aunque también hay algunas parcelas con hierba. ¿La idea? Facilitar una estancia cómoda tanto a quienes viajan con tienda como a quienes llegan con caravana.

El camping dispone de más de 240 parcelas y también ofrece ocho tipos de bungalows, con capacidad para entre dos y seis personas. Estos alojamientos están integrados en el entorno y pensados para quienes quieren vivir la experiencia de camping, pero con un plus de comodidad.

Actividades, piscinas y visitas cercanas para disfrutar del parque natural

Más allá del alojamiento, el recinto cuenta con restaurante, bar, zona de lavadoras, parque infantil y un área de piscinas rodeada por más de 12.000 metros cuadrados de zonas verdes. Por tanto, es una opción práctica para familias y viajeros que buscan combinar descanso y ocio sin grandes desplazamientos.

La ubicación también permite descubrir el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, un oasis de agua y vegetación entre Albacete y Ciudad Real, en pleno Campo de Montiel. Durante la estancia se pueden realizar actividades como senderismo, piragüismo, ciclismo, pesca, rutas 4×4, avistamiento de aves, espeleología, rappel o propuestas dirigidas a niños.

Además, desde el camping se pueden organizar visitas a lugares próximos como la Cueva de Montesinos, la ermita de San Pedro, el castillo de Rochafrida, Villanueva de los Infantes, Tomelloso, Almagro o Campo de Criptana.