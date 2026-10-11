Virgilio compró una cabaña en Asturias por 3.000 euros y lleva seis años reformándola para convertirla en vivienda

La compra de la cabaña en Asturias sumó unos 800 euros en notaría e impuestos. Su transformación residencial depende del planeamiento municipal.

Virgilio continúa rehabilitando una cabaña en Asturias que compró en 2020 por 3.000 euros. La Voz de Asturias describe su proyecto en un reportaje actualizado el 5 de octubre de 2026. Tras seis años, las obras siguen sin terminar y los gastos de adquisición elevaron el desembolso inicial a unos 3.800 euros. Esa cantidad excluye la reforma. Su experiencia permite distinguir dos cuestiones: cuánto cuesta comprar una construcción abandonada y qué condiciones existen para destinarla a vivienda.

La cabaña en Asturias costó unos 3.800 euros antes de las obras

Los 3.000 euros correspondían al precio pactado por la construcción. Según el relato del propietario, recogido también por La Razón, añadió cerca de 800 euros entre notaría e impuestos. La suma representa aproximadamente un 26,7 % adicional sobre el precio de compra. Es un cálculo basado en sus cifras, no un porcentaje fiscal aplicable a otras operaciones. El importe tampoco recoge materiales, herramientas ni las intervenciones posteriores, cuyo coste total no aparece detallado en las fuentes consultadas.

El cemento ilustra otra diferencia entre comprar y terminar la vivienda. Virgilio compara unos 3,20 euros por saco al comenzar con alrededor de seis euros posteriormente. La variación equivale a un 87,5 %, según los precios que menciona, sin acreditar idéntico formato o proveedor. No permite calcular cuánto ha aumentado toda la reforma. Para quien se plantea comprar una casa abandonada, separar esos conceptos evita confundir el precio anunciado con el presupuesto necesario para habitarla.

Una moneda de 1740 aporta una pista sobre su antigüedad

La construcción está situada en una antigua braña de verano vinculada a la actividad ganadera. Virgilio relata que encontró un maravedí de Felipe V fechado en 1740 al utilizar un detector de metales bajo el suelo. El propietario estima que la cabaña tiene entre dos y tres siglos. Sin embargo, la fecha de una moneda no acredita por sí sola cuándo se levantó el edificio. El reportaje no aporta una datación documental que permita fijar su edad con precisión.

La rehabilitación comenzó sin experiencia previa del propietario en albañilería y fue ampliándose durante los trabajos. Su distribución prevista incluye cocina, baño y salón abajo, con el dormitorio en una planta superior. Una operación en la mano interrumpió el avance, según recoge La Voz de Asturias. A la adaptación del espacio se añade la necesidad de resolver sus servicios. RIKUTEC Iberia documentó anteriormente su colaboración con Virgilio para instalar un sistema Epurbloc de saneamiento en la cabaña.

Rehabilitar una construcción rural y cambiar su uso son trámites distintos

La normativa asturiana no permite deducir que cualquier cabaña comprada pueda transformarse automáticamente en vivienda. El Decreto 63/2022 regula rehabilitaciones con cambio de uso en suelo no urbanizable de especial protección y de interés. Sus artículos 196 y 197 remiten al Plan General de Ordenación para determinar qué actuaciones pueden autorizarse y con qué destino. La clasificación de la parcela resulta, por tanto, decisiva. Estos preceptos explican el marco general, sin acreditar la situación urbanística concreta del inmueble de Virgilio.

También hay diferencias entre los usos permitidos y los autorizables. El artículo 123 del texto refundido urbanístico asturiano exige autorización previa para estos últimos antes de la licencia municipal. El artículo 131 contempla excepciones, entre ellas las obras y usos en terrenos que tengan condición de núcleo rural. La solicitud se presenta ante la entidad local, conforme al artículo 132. Para otro comprador, identificar esa categoría permite saber qué procedimiento corresponde, sin asumir que todas las construcciones rurales tienen idénticas condiciones.

Los servicios que exige la normativa para una construcción rural

El artículo 126 del texto refundido exige resolver acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica para autorizar edificaciones en suelo no urbanizable. La norma exceptúa las construcciones para las que esa exigencia carezca de sentido y cuyo planeamiento no reclame otros servicios. Los planes de Virgilio incluyen energía solar y recogida de lluvia, pero su suficiencia administrativa no queda acreditada por el reportaje. Ana y Máximo, protagonistas de otra rehabilitación de brañas asturianas, ya cuentan con agua y electricidad.

Antes de iniciar un proyecto similar, el comprador puede solicitar información municipal sobre el uso permitido y las condiciones de la reforma. Si necesita autorización previa, el artículo 195 del reglamento detalla la documentación: memoria descriptiva, identificación catastral, servicios previstos y planos de situación y del edificio. Esa consulta permite vincular el presupuesto a una actuación concreta, con sus materiales, alturas y destino definidos. El caso de Virgilio muestra una obra todavía abierta, no una vivienda terminada por el importe de adquisición.