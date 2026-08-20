Álvaro (39) vive solo en un pueblo de Asturias sin carretera y tiene un motivo para quedarse

Regresó hace seis años por trabajo y terminó quedándose en la única vivienda habitada. Mantiene el acceso, el agua y varios edificios familiares.

La historia de Álvaro volvió a difundirse el 11 de agosto de 2026 a partir de un reportaje del canal Hilux Aventura. Álvaro, de 39 años, es el único residente permanente de un pequeño pueblo al que no llega ninguna carretera. Regresó hace seis años por motivos laborales y acabó instalado en la casa que restauró su padre, fallecido en 2018. Su propósito es impedir que el monte termine ocupando un conjunto que conserva siglos de memoria familiar.

La casa familiar reúne documentos y recuerdos desde el siglo XVIII

El pueblo llegó a reunir entre diez y doce familias, según relata su único vecino. Para entrar, Álvaro debe dejar el vehículo en la parte alta y continuar andando. De niño hacía ese trayecto con su padre, cargado con mochilas, un hornillo y provisiones para pasar unos quince días. “Mi padre me contaba muchas anécdotas de cuando venía de pequeño en verano”, recuerda. Esa falta de acceso rodado condiciona cualquier reparación y el traslado de materiales.

La vivienda actual reproduce la casa de sus antepasados y fue levantada con materiales de la comarca. Una tabla conserva grabado el año 1794. Dentro permanecen un diploma de la Universidad de Oviedo de 1906, periódicos sobre la muerte de Thomas Edison y un antiguo cofre de piel. Cada pieza conserva una parte de la historia familiar. Talent24h también ha contado casos de pueblos con un solo vecino, donde una presencia estable impide que las casas queden totalmente desatendidas.

La antigua escuela y el lagar conservan la vida cotidiana del pueblo

Uno de los edificios con mayor carga familiar es la antigua escuela. Álvaro explica que su bisabuelo se enamoró de una maestra y construyó el centro para que ella no se marchara. La obra se hizo con piedra de la zona. El edificio ya no funciona como escuela, pero todavía permite reconocer su uso original. “Aún hoy hay gente mayor que me dice que asistieron a clase aquí”, afirma durante el recorrido.

La casona principal mantiene un corredor cubierto, cuadras bajo las habitaciones, un horno de pan y un lagar con una gran prensa de vino. También quedan un banco de carpintería, ganchos para embutidos y antiguos herrajes. Estos elementos muestran cómo se organizaban el trabajo, la alimentación y la convivencia con los animales. Las últimas familias se marcharon durante la segunda mitad del siglo XX. Otros proyectos han logrado rehabilitar un pueblo abandonado, aunque aquí la propiedad continúa repartida entre varios herederos.

Mantener el acceso, el agua y el monte supera a una sola persona

Álvaro no se limita a conservar la vivienda. También limpia la pista, procura mantener el abastecimiento de agua y facilita que otras personas puedan conocer el lugar. Las antiguas huertas y los prados han dejado de trabajarse, mientras la vegetación ocupa cada temporada más superficie. Sin actividad agraria regular, cada periodo de crecimiento multiplica las tareas. El esfuerzo aumenta porque existen herederos de tres familias, algunos alejados y sin tiempo ni medios para atender las construcciones.

Su mayor temor es el fuego. “Va a venir el fuego cualquier día”, advierte al observar el avance del monte. El Principado de Asturias reconoce que la reducción de la actividad agraria ha eliminado franjas que antes separaban las viviendas del terreno forestal. Esa transformación incrementa el riesgo de incendio y la posibilidad de que las llamas alcancen asentamientos habitados. Proteger este pueblo exige conservar una zona de seguridad alrededor del núcleo, además de desbrozar y mantener transitables sus accesos.

Asturias mantiene 53 concejos en crisis o riesgo demográfico

El caso de Álvaro forma parte de una realidad regional que ya cuenta con una medición oficial. La zonificación del Principado clasifica 23 concejos en riesgo de despoblamiento y otros 30 en crisis demográfica. Los primeros reúnen 39.565 habitantes y los segundos suman 173.543. El indicador analiza densidad, envejecimiento, natalidad, mortalidad, empleo, migraciones y volumen de población, entre otras variables. En Asturias también aparecen nuevas vidas en aldeas, aunque cada proyecto depende del acceso, la vivienda y los servicios disponibles.

El contexto nacional ofrece una señal más favorable, pero no elimina las dificultades locales. La estrategia estatal publicada en 2026 indica que los municipios que tenían menos de 5.000 habitantes en 2018 ganaron 152.545 residentes entre 2018 y 2024. Más del 40 % aumentó su población durante ese periodo. La mejora se apoya principalmente en saldos migratorios positivos.

El mismo documento advierte que el envejecimiento y la baja natalidad mantienen pérdidas naturales en numerosos municipios. Álvaro resume su apuesta con una frase: “El futuro es el pueblo”.