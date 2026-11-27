El registro de apoderamientos permite delimitar las gestiones. La recepción de notificaciones requiere atención a la aceptación y la vigencia.

Si un familiar te ayuda con una pensión o con otros trámites, existe una forma de autorizarlo ante la Seguridad Social sin compartir tus credenciales. El registro electrónico de apoderamientos permite determinar qué podrá hacer en tu nombre. Su regulación está en vigor desde el 2 de abril de 2021 y no es una novedad reciente. La elección del alcance importa: consultar o presentar una gestión concreta no exige necesariamente conceder facultades para todas las materias.

El poder puede limitarse a una gestión concreta

La regulación del registro de apoderamientos distingue poderes generales, por materias y por trámites o grupos de trámites. Esa diferencia permite ajustar la autorización a la ayuda que necesitas. Por ejemplo, antes de escoger una materia completa, debes comprobar qué actuaciones incluye. Otorgar un poder amplio puede abarcar más gestiones de las que imaginabas. El parentesco, por sí solo, no sustituye la acreditación de la representación ante el servicio administrativo que se utilice.

La persona que concede el poder es el poderdante y la que actúa por ella es el apoderado. Cada una se identifica en su propio papel. La identificación mediante certificado digital sirve para acreditar identidad, mientras que el apoderamiento demuestra la autorización para intervenir por otra persona. Separar estas funciones evita que el familiar tenga que operar fingiendo ser el titular. También permite conocer quién está realizando la gestión y con qué facultades.

La sede permite registrar el poder y existen opciones presenciales

La guía oficial sobre representación explica el otorgamiento electrónico a través de la sede con identificación admitida. Para personas físicas que no dispongan de medios electrónicos, contempla comparecer en oficinas de asistencia en materia de registro. Los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente tienen sus reglas específicas. Antes de desplazarte, hay que identificar la oficina y el servicio que corresponden. Una autorización para este registro no se tramita necesariamente en cualquier ventanilla destinada a resolver prestaciones.

Para el apoderamiento por materias, la ficha del servicio pide la identificación, nombre y apellidos o razón social, y correo del apoderado. Es recomendable acordar previamente con la persona qué gestiones asumirá y durante cuánto tiempo. El correo debe ser accesible y estar bien escrito. Un error puede dificultar las comunicaciones relacionadas con la autorización. Guardar la documentación registrada permite contrastar después el alcance elegido, sin depender de lo que ambas personas recuerden haber pactado verbalmente.

Recibir notificaciones implica una responsabilidad que debe aceptarse

Los poderes que incluyen recepción de notificaciones necesitan aceptación expresa para ser efectivos. La ficha de apoderamiento por materias señala un plazo máximo de un mes para esa aceptación. No debe darse por terminado el proceso únicamente porque el titular haya iniciado la autorización. Hay que comprobar su estado y que la otra persona complete lo requerido. Esta precaución es especialmente relevante cuando la ayuda se necesita para atender comunicaciones de un expediente ya abierto.

Las notificaciones de la Seguridad Social pueden afectar a actuaciones con plazo. Por eso, además del registro, resulta útil acordar cómo se avisarán el familiar y el titular cuando llegue una comunicación. Conceder un poder no garantiza que alguien revise de manera constante el buzón. La organización posterior debe estar clara: quién accede, quién lee los documentos y quién conserva los justificantes. Esa coordinación evita confiar la atención de un expediente a una suposición.

La autorización tiene vigencia y se puede revisar

Los poderes inscritos tienen una vigencia determinada, con el máximo de cinco años que recoge el servicio. El registro permite actuar sobre el plazo y consultar la situación de los poderes. La normativa contempla asimismo revocación y renuncia. Por tanto, no hay que mantener una autorización amplia indefinidamente porque se utilizó para una gestión puntual. Al concluir la ayuda, el titular puede comprobar qué poderes siguen activos y decidir qué alcance necesita conservar.

Un poder general ya inscrito en el registro de la Administración General del Estado puede ser consultado por la Seguridad Social, según su guía. Antes de duplicarlo, merece la pena comprobar su existencia, vigencia y alcance. En cualquier caso, la recomendación práctica es elegir la autorización adecuada y verificar que está operativa antes de un vencimiento. El apoderamiento permite representar a la persona; no altera los requisitos de la prestación solicitada ni asegura que el expediente vaya a resolverse favorablemente.